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В России из детского сада сбежал ребенок в одном памперсе
Ребенок бегал по улице в одном памперсе на протяжении 10 минут
В российской Вологде полуторагодовалый малыш сумел убежать из частного детского сада и в одном подгузнике на протяжении десяти минут гулял по улице. Соответствующая запись с камеры видеонаблюдения была опубликована на канале YouTube, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Как выяснилось, инцидент произошел 12 июля, но видео появилось только сейчас. Мать ребенка рассказала, что малыша оставили без присмотра, в результате он, как следует из ролика, в одном памперсе вышел на улицу через незакрытую дверь черного входа и убежал.
По словам матери, во дворе на ребенка обратила внимание сердобольная женщина: "она привела его сначала в другой детский сад. Видимо, его воспитатели позвонили в учреждение по соседству. До этого момента там малыша никто не искал".
Нашедшая мальчика женщина также обратилась в полицию, благодаря чему семья узнала об инциденте. После случившегося родители ребенка через управляющую компанию добыли запись с камеры видеонаблюдения. Материалы были направлены в прокуратуру и Следственный комитет, проводится проверка. Помимо этого, семья обратилась в несколько надзорных ведомств.
Читайте также: На Киевщине выкрали ребенка прямо из детского сада
В детском саду заявили об ужесточении контроля над работой воспитателей. Сообщается, что причастный к инциденту педагог был уволен.
В российской Вологде полуторагодовалый малыш сумел убежать из частного детского сада и в одном подгузнике на протяжении десяти минут гулял по улице. Соответствующая запись с камеры видеонаблюдения была опубликована на канале YouTube, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Как выяснилось, инцидент произошел 12 июля, но видео появилось только сейчас. Мать ребенка рассказала, что малыша оставили без присмотра, в результате он, как следует из ролика, в одном памперсе вышел на улицу через незакрытую дверь черного входа и убежал.
По словам матери, во дворе на ребенка обратила внимание сердобольная женщина: "она привела его сначала в другой детский сад. Видимо, его воспитатели позвонили в учреждение по соседству. До этого момента там малыша никто не искал".
Нашедшая мальчика женщина также обратилась в полицию, благодаря чему семья узнала об инциденте. После случившегося родители ребенка через управляющую компанию добыли запись с камеры видеонаблюдения. Материалы были направлены в прокуратуру и Следственный комитет, проводится проверка. Помимо этого, семья обратилась в несколько надзорных ведомств.
Читайте также: На Киевщине выкрали ребенка прямо из детского сада
В детском саду заявили об ужесточении контроля над работой воспитателей. Сообщается, что причастный к инциденту педагог был уволен.
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