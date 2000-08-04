» » В России из детского сада сбежал ребенок в одном памперсе
Раздел: Россия  
0

В России из детского сада сбежал ребенок в одном памперсе

В России из детского сада сбежал ребенок в одном памперсеРебенок бегал по улице в одном памперсе на протяжении 10 минут

В российской Вологде полуторагодовалый малыш сумел убежать из частного детского сада и в одном подгузнике на протяжении десяти минут гулял по улице. Соответствующая запись с камеры видеонаблюдения была опубликована на канале YouTube, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Как выяснилось, инцидент произошел 12 июля, но видео появилось только сейчас. Мать ребенка рассказала, что малыша оставили без присмотра, в результате он, как следует из ролика, в одном памперсе вышел на улицу через незакрытую дверь черного входа и убежал.

По словам матери, во дворе на ребенка обратила внимание сердобольная женщина: "она привела его сначала в другой детский сад. Видимо, его воспитатели позвонили в учреждение по соседству. До этого момента там малыша никто не искал".

Нашедшая мальчика женщина также обратилась в полицию, благодаря чему семья узнала об инциденте. После случившегося родители ребенка через управляющую компанию добыли запись с камеры видеонаблюдения. Материалы были направлены в прокуратуру и Следственный комитет, проводится проверка. Помимо этого, семья обратилась в несколько надзорных ведомств.

Читайте также: На Киевщине выкрали ребенка прямо из детского сада

В детском саду заявили об ужесточении контроля над работой воспитателей. Сообщается, что причастный к инциденту педагог был уволен.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Россия, ребенок

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:52 » Автор: Татьяна Ларина
     114
     0

Похожие новости по теме

В Москве во время прогулки в детсаду насмерть замерз ребенок В Москве во время прогулки в детсаду насмерть замерз ребенок

Ребенка забыли забрать с прогулки

В России воспитательница напоила ребенка дезинфицирующим средством В России воспитательница напоила ребенка дезинфицирующим средством

Малыш выпил его вместо воды.

В Москве воспитатель избила малыша, который не хотел спать В Москве воспитатель избила малыша, который не хотел спать

Проводится проверка.

В детском саду Хабаровска кормили испорченной едой В детском саду Хабаровска кормили испорченной едой

В крупе, которую использовали повара, оказались черви, а тарелки пахли землей.

В России работница детского сада покусала ребенка В России работница детского сада покусала ребенка

Полиция проводит проверку.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх