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Раздел: Россия  
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В РФ произошел взрыв на химическом комбинате

В РФ произошел взрыв на химическом комбинате В результате происшествия пострадали три человека.

На Алексинском химическом комбинате в Тульской области РФ в воскресенье, 5 августа, взорвался порох, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Час Пик.

Отмечается, что в результате взрыва с травмами были госпитализированы 3 человека.

Инцидент произошел на линии по производству пороха из-за нарушения технологических процессов.

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После взрыва сработала автоматическая противопожарная система, поэтому возгорания не последовало.
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 Теги: Россия, взрыв

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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