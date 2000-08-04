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Раздел: Россия  
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В России актриса умерла во время репетиции своего бенефиса

В России актриса умерла во время репетиции своего бенефисаПремьера должна была состояться в день 50-летия артистки.

В России попрощались с актрисой театра и кино Анной Соколовой, которая умерла во время репетиции на сцене. Прощание проходило в церкви, а также в самом драматическом театре города Прокопьевск (Кемеровская область), где произошла трагедия.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kp.ua.

Анна Соколова и другие артисты готовили музыкальную пьесу "Ханума" грузинского драматурга Авксентия Цагарели (написана в 1882 году), в которой актриса играла главную роль.

В родном театре Соколова прослужила 23 года, там же встретила своего супруга. В 2015 году она вместе с Борисом Щербаковым и Александром Олешко снялась в фильме "Главный".

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- Колоритная острохарактерная актриса Анна Соколова ушла с трагической внезапностью, в расцвете творческих сил, в процессе репетиций заглавной роли в спектакле "Ханума" – роли, которая должна была стать ее бенефисом, – сообщал 4 августа сайт драматического театра.
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 Теги: Россия, бенефис, смерть

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Сегодня, 20:12 » Автор: Едгар Букмирза
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