В России актриса умерла во время репетиции своего бенефиса

Премьера должна была состояться в день 50-летия артистки.



В России попрощались с актрисой театра и кино Анной Соколовой, которая умерла во время репетиции на сцене. Прощание проходило в церкви, а также в самом драматическом театре города Прокопьевск (Кемеровская область), где произошла трагедия.



Об этом пишет



Анна Соколова и другие артисты готовили музыкальную пьесу "Ханума" грузинского драматурга Авксентия Цагарели (написана в 1882 году), в которой актриса играла главную роль.



В родном театре Соколова прослужила 23 года, там же встретила своего супруга. В 2015 году она вместе с Борисом Щербаковым и Александром Олешко снялась в фильме "Главный".



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- Колоритная острохарактерная актриса Анна Соколова ушла с трагической внезапностью, в расцвете творческих сил, в процессе репетиций заглавной роли в спектакле "Ханума" – роли, которая должна была стать ее бенефисом, – сообщал 4 августа сайт драматического театра. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В России попрощались с актрисой театра и кино Анной Соколовой, которая умерла во время репетиции на сцене. Прощание проходило в церкви, а также в самом драматическом театре города Прокопьевск (Кемеровская область), где произошла трагедия.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kp.ua Анна Соколова и другие артисты готовили музыкальную пьесу "Ханума" грузинского драматурга Авксентия Цагарели (написана в 1882 году), в которой актриса играла главную роль.В родном театре Соколова прослужила 23 года, там же встретила своего супруга. В 2015 году она вместе с Борисом Щербаковым и Александром Олешко снялась в фильме "Главный".- Колоритная острохарактерная актриса Анна Соколова ушла с трагической внезапностью, в расцвете творческих сил, в процессе репетиций заглавной роли в спектакле "Ханума" – роли, которая должна была стать ее бенефисом, – сообщал 4 августа сайт драматического театра.



