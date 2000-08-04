Раздел: Россия
Россия высылает греческих дипломатов
В МИД РФ заявили, что этот шаг - ответ на аналогичные действия Греции.
МИД РФ вызвал посла Греции и сообщил ему о зеркальных мерах в ответ на высылку Афинами российских дипломатов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
"6 августа в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Греческой Республики в Российской Федерации Андреас Фриганас, где ему была вручена нота, информирующая о принятых российской стороной зеркальных мерах в ответ на недружественные действия Афин в июле этого года в отношении российских дипломатических сотрудников и граждан", - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, в июле Греция выслала двух российских дипломатов, которых обвинили в предоставлении средств протестным группам, выступающим против соглашения о переименовании Македонии.
Греция также заблокировала въезд в страну другим российским чиновникам.
В МИД РФ заявили, что на Грецию оказывалось "огромное давление британских и американских партнеров" в вопросе высылки дипломатов.
Читайте также: В РФ произошел взрыв на химическом комбинате
В ответ Греция обвинила РФ в неуважении к стране.
МИД РФ вызвал посла Греции и сообщил ему о зеркальных мерах в ответ на высылку Афинами российских дипломатов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
"6 августа в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Греческой Республики в Российской Федерации Андреас Фриганас, где ему была вручена нота, информирующая о принятых российской стороной зеркальных мерах в ответ на недружественные действия Афин в июле этого года в отношении российских дипломатических сотрудников и граждан", - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, в июле Греция выслала двух российских дипломатов, которых обвинили в предоставлении средств протестным группам, выступающим против соглашения о переименовании Македонии.
Греция также заблокировала въезд в страну другим российским чиновникам.
В МИД РФ заявили, что на Грецию оказывалось "огромное давление британских и американских партнеров" в вопросе высылки дипломатов.
Читайте также: В РФ произошел взрыв на химическом комбинате
В ответ Греция обвинила РФ в неуважении к стране.
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