» » Россия высылает греческих дипломатов
Раздел: Россия  
0

Россия высылает греческих дипломатов

Россия высылает греческих дипломатов В МИД РФ заявили, что этот шаг - ответ на аналогичные действия Греции.

МИД РФ вызвал посла Греции и сообщил ему о зеркальных мерах в ответ на высылку Афинами российских дипломатов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.

"6 августа в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Греческой Республики в Российской Федерации Андреас Фриганас, где ему была вручена нота, информирующая о принятых российской стороной зеркальных мерах в ответ на недружественные действия Афин в июле этого года в отношении российских дипломатических сотрудников и граждан", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в июле Греция выслала двух российских дипломатов, которых обвинили в предоставлении средств протестным группам, выступающим против соглашения о переименовании Македонии.

Греция также заблокировала въезд в страну другим российским чиновникам.

В МИД РФ заявили, что на Грецию оказывалось "огромное давление британских и американских партнеров" в вопросе высылки дипломатов.

Читайте также: В РФ произошел взрыв на химическом комбинате

В ответ Греция обвинила РФ в неуважении к стране.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Россия, Греция, дипломаты

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
     177
     0

Похожие новости по теме

В России сообщили, сколько разведчиков было среди высланных дипломатов В России сообщили, сколько разведчиков было среди высланных дипломатов

Москва сообщила о трех сотрудниках разведки.

В России отреагировали на высылку дипломатов В России отреагировали на высылку дипломатов

Ответ, вероятно, последует зеркальный.

Ответ Лондону: Россия высылает из страны более двух десятков дипломатов Ответ Лондону: Россия высылает из страны более двух десятков дипломатов

Дипломаты должны покинуть страну.

Лавров придумал, чем ответить Британии на высылку российских дипломатов Лавров придумал, чем ответить Британии на высылку российских дипломатов

Москва решила ответить Британии тем же.

Россия выслала из страны группу польских дипломатов Россия выслала из страны группу польских дипломатов

Этот шаг предпринят в ответ на решение польских властей выслать из страны нескольких российских дипломатов.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх