Раздел: Россия
В России попрощались с убитыми в ЦАР журналистами
С Джемалем попрощались в Соборной мечети.
Сегодня в Москве похоронили убитых 30 июля в Центральноафриканской Республике журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.com.
На церемонии присутствовали бывшая супруга журналиста Ирина Гордиенко и его сын Мансур. "С территории Соборной мечети машина с гробом выезжала под возгласы "Аллах акбар", – пишет издание.
Похоронили Джемаля на Хованском кладбище. С Расторгуевым попрощались в храме Космы и Дамиана, похороны были запланированы на Троекуровском кладбище.
Читайте также: В Одессе попрощались с детьми, погибшими в пожаре
Церемония прощания с оператором Радченко прошла в Царицынском судебно-медицинском морге. Его похоронили на Булатниковском кладбище в Подмосковье.
Сегодня в Москве похоронили убитых 30 июля в Центральноафриканской Республике журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.com.
На церемонии присутствовали бывшая супруга журналиста Ирина Гордиенко и его сын Мансур. "С территории Соборной мечети машина с гробом выезжала под возгласы "Аллах акбар", – пишет издание.
Похоронили Джемаля на Хованском кладбище. С Расторгуевым попрощались в храме Космы и Дамиана, похороны были запланированы на Троекуровском кладбище.
Читайте также: В Одессе попрощались с детьми, погибшими в пожаре
Церемония прощания с оператором Радченко прошла в Царицынском судебно-медицинском морге. Его похоронили на Булатниковском кладбище в Подмосковье.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
334
0
Также советуем посмотреть
- Порошенко обвинил Россию во вторжении в Грузию
- Смешные коты, удивляющие нестандартным поведением
- Забавные неудачи горе-водителей
- Адвокат Сенцова рассказал, почему тот боится ехать в больницу
- Веселимся до упаду: лучшие анекдоты вторника
- Садовый рассказал Порошенко об опасной ситуации на Закарпатье
- Потешные собаки, сражающие наповал взглядом кота из «Шрека»
- В ВР хотят разрешить чиновникам не декларировать дорогие покупки
- Коты и еда: уморительные фотки, сделанные с помощью фотошопа
- Прикол дня: жители Турции придумали забавный повод изменить границы провинции
- Кот покорил Сеть странным увлечением
- Состояние Олега Сенцова ухудшилось
- Манафорт помог Януковичу не только в обмане украинцев
- Адекватной России уже не будет
- Ляшко повеселил предложением «помериться грудью» с Тимошенко
- «Самый невежливый пони в мире» не сдержался перед Елизаветой II
- Что планирует Россия после Томоса
- «КГБ» сотрудничает с международными организациями
- Наркобароны, трепещите: таможенники развеселили украинцев своими «успехами»
- Украина: пенсии и реальность
- «Пестрая лента» в Белгородской области
- В США собака покорила YouTube, прокатившись на серфе
- Бывшие члены «ЦИК ЛНР» пожаловались российским властям на угрозы
- Опубликован снимок второго подозреваемого по делу Гандзюк
- В Индонезии любители танцев установили забавный рекорд
- В Африку поехать не смог бы
- Полторак рассказал подробности парада ко Дню Независимости
- На водоемах Украины с начала года утонули более 800 человек
- Хто напав на Катерину Гандзюк
- Пользователей рассмешило фото «фаната» Жириновского, сделанное под Киевом
Оставьте свой комментарий