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Раздел: Россия  
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В России попрощались с убитыми в ЦАР журналистами

В России попрощались с убитыми в ЦАР журналистамиС Джемалем попрощались в Соборной мечети.

Сегодня в Москве похоронили убитых 30 июля в Центральноафриканской Республике журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.com.

На церемонии присутствовали бывшая супруга журналиста Ирина Гордиенко и его сын Мансур. "С территории Соборной мечети машина с гробом выезжала под возгласы "Аллах акбар", – пишет издание.

Похоронили Джемаля на Хованском кладбище. С Расторгуевым попрощались в храме Космы и Дамиана, похороны были запланированы на Троекуровском кладбище.

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Церемония прощания с оператором Радченко прошла в Царицынском судебно-медицинском морге. Его похоронили на Булатниковском кладбище в Подмосковье.
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 Теги: Россия, журналист, ЦАР

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Сегодня, 22:04 » Автор: Едгар Букмирза
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