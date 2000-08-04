Раздел: Россия
В России школьника осудили за «пропаганду нетрадиционных отношений»
Заявка на проведение акции за геев вызвала резонанс.
Дело рассматривала комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.
В Алтайском крае России 16-летнего школьника оштрафовали на 50 тысяч рублей за "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних" в интернете.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на krymr.com.
Протокол на жителя Бийска, ученика 11-го класса Максима Неверова составили из-за нескольких фотографий, которые он разместил в социальной сети "ВКонтакте", сообщает Радио Свобода. На них, как указано в протоколе, изображены "молодые люди" и "полуобнаженные части тела". Судебный эксперт регионального центра оценки и экспертизы Марина Шлыкова решила, что эти фотографии "выражают пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений".
По мнению адвоката Артема Лапова, который представлял интересы подростка, так и не было доказано, что фотографии выложил именно 16-летний школьник.
По дпнным Сибирь.Реалии, июне этого года 16-летний Максим Неверов организовал перформанс под названием "Геи или Путин", в рамках которого в администрацию Бийска было подано 12 заявок на проведение взаимоисключающих по смыслу публичных мероприятий – в том числе митинг за Путина, митинг против Путина, митинг за геев и митинг против геев. Ни один из них не был согласован администрацией. Однако именно заявка на проведение акции за геев вызвала резонанс – она даже обсуждалась на заседании городской думы. Представители Российской ЛГБТ-сети предполагают, что это стало причиной особого внимания к школьнику со стороны правоохранительных органов.
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В материалах дела, заведенного на Неверова, есть документ, в котором отмечается "общественный резонанс, вызванный намерением члена штаба Навального провести парад в защиту ЛГБТ-сообщества". Сам Неверов опроверг информацию, что является членом штаба Навального, но подтвердил, что время от времени помогает ему на волонтерских началах.
Дело рассматривала комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.
В Алтайском крае России 16-летнего школьника оштрафовали на 50 тысяч рублей за "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних" в интернете.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на krymr.com.
Протокол на жителя Бийска, ученика 11-го класса Максима Неверова составили из-за нескольких фотографий, которые он разместил в социальной сети "ВКонтакте", сообщает Радио Свобода. На них, как указано в протоколе, изображены "молодые люди" и "полуобнаженные части тела". Судебный эксперт регионального центра оценки и экспертизы Марина Шлыкова решила, что эти фотографии "выражают пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений".
По мнению адвоката Артема Лапова, который представлял интересы подростка, так и не было доказано, что фотографии выложил именно 16-летний школьник.
По дпнным Сибирь.Реалии, июне этого года 16-летний Максим Неверов организовал перформанс под названием "Геи или Путин", в рамках которого в администрацию Бийска было подано 12 заявок на проведение взаимоисключающих по смыслу публичных мероприятий – в том числе митинг за Путина, митинг против Путина, митинг за геев и митинг против геев. Ни один из них не был согласован администрацией. Однако именно заявка на проведение акции за геев вызвала резонанс – она даже обсуждалась на заседании городской думы. Представители Российской ЛГБТ-сети предполагают, что это стало причиной особого внимания к школьнику со стороны правоохранительных органов.
Читайте также: Тюменского школьника могут осудить за "возбуждение вражды к властям"
В материалах дела, заведенного на Неверова, есть документ, в котором отмечается "общественный резонанс, вызванный намерением члена штаба Навального провести парад в защиту ЛГБТ-сообщества". Сам Неверов опроверг информацию, что является членом штаба Навального, но подтвердил, что время от времени помогает ему на волонтерских началах.
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