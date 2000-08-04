В России школьника осудили за «пропаганду нетрадиционных отношений»

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Девушка пропагандировала гомосексуализм и призналась в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Ученицу девятого класса средней школы в Брянской области наказали за признание своей гомосексуальной ориентации и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Наряду с Тбилиси, Санкт-Петербург оказался также не самым гостеприимным для сексуальных меньшинств, городом. В общей сложности акция на Марсовом поле продлилась около 20 минут и то за счет ОМОНовцев, которые живым коридором отделили митингующих от тех, кто против акции в поддержку ЛГБТ общества. В День борьбы с гомофобией,