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Раздел: Россия  
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В России резко обвалился рубль

В России резко обвалился рубльК 17:20 он немного стабилизировался.

До полуторалетнего максимума, установленного в апреле 2016 года, курс доллара в России недотянул всего 1 копейку.

В России доллар впервые с начала апреля превысил уровень 65 рублей, поднявшись в среду, 8 августа, до 65,047 рублей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

Отмечается, что до полуторалетнего максимума, установленного в апреле 2016 года, курс доллара недотянул всего 1 копейку.

При этом к 17:20 он немного стабилизировался, опустившись до 64,72 рублей.

Курс евро в ходе торгов к 17:20 достиг уровня 75 рублей, что на 1,4 рубля выше закрытия предыдущего дня.

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Отметим, за июль украинская гривна девальвировала на 2,2%, подешевев на 65 копеек.
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 Теги: Россия, рубль, обвал

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Сегодня, 22:08 » Автор: Едгар Букмирза
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