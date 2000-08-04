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Раздел: Россия  
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В России назвали новые санкции США «драконовскими»

В России назвали новые санкции США «драконовскими»Второй блок санкций вводится с отсрочкой на три месяца.

Посольство России в Вашингтоне прокомментировало новые санкции, введенные Госдепартаментом США против Москвы.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на lenta.ru.

«8 августа нашему советнику-посланнику в Госдепартаменте были объявлены новые "драконовские" санкции под надуманным предлогом. Каких-либо фактов или доказательств, как уже повелось, не прозвучало. На наши уточняющие вопросы американская сторона, сославшись на конфиденциальность, отказалась дать пояснения. В то же время было заявлено, что США располагают достаточным объемом данных, позволяющих сделать вывод о "виновности России" в использовании химоружия», — рассказали дипломаты.

Вечером 8 августа представитель Госдепа Хизер Науэрт сообщила о вводе новых санкций против России, обвинив Москву в «использовании биологического или химического оружия в нарушение международного права или против собственных граждан».

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Первый блок, который вводится с 22 августа, предполагает полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения. Второй блок санкций вводится с отсрочкой на три месяца и предполагает понижение уровня дипломатических отношений, отзыв разрешения для авиакомпании «Аэрофлот» совершать рейсы в США, а также почти полное прекращение товарооборота между странами.
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 Теги: Россия, санкции, США

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Сегодня, 18:20 » Автор: Едгар Букмирза
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