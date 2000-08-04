В России предложили обязать молодожёнов заключать брачный контракт

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Депутат предложил дополнить раздел Налогового кодекса РФ «Федеральные налоги» главой «Лесной сбор», в которой будут прописаны категории лиц, обязанные платить налог, условия и порядок получения разрешения на отдых с пикником.