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Раздел: Россия  
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В России предложили обязать молодожёнов заключать брачный контракт

В России число заключённых браков сократилось на 7,2%.

В России предлагают сделать обязательным заключение брачного контракта перед свадьбой.

С таким предложением выступил депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров, пишет Хроника.инфо.

По его словам, подобная инициатива значительно снизит нагрузку на суды и поможет не допустить нарушения прав несовершеннолетних детей.

Согласно предложению депутата, услуги специалистов, помогающих составить брачный контракт, должны бесплатно предоставлять в районных отделениях загсов.

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При этом, как уточняется, потенциальные супруги смогут обращаться и к юристам со стороны.

Ранее сообщалось, что в России за первое полугодие 2018 года число заключённых браков сократилось на 7,2%.
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 Теги: Россия, брак, контракт

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Сегодня, 22:44 » Автор: Едгар Букмирза
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