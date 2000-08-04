Раздел: Россия
В России предложили обязать молодожёнов заключать брачный контракт
В России число заключённых браков сократилось на 7,2%.
В России предлагают сделать обязательным заключение брачного контракта перед свадьбой.
С таким предложением выступил депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров, пишет Хроника.инфо.
По его словам, подобная инициатива значительно снизит нагрузку на суды и поможет не допустить нарушения прав несовершеннолетних детей.
Согласно предложению депутата, услуги специалистов, помогающих составить брачный контракт, должны бесплатно предоставлять в районных отделениях загсов.
Читайте также: Меган Маркл подписала брачный контракт
При этом, как уточняется, потенциальные супруги смогут обращаться и к юристам со стороны.
Ранее сообщалось, что в России за первое полугодие 2018 года число заключённых браков сократилось на 7,2%.
В России предлагают сделать обязательным заключение брачного контракта перед свадьбой.
С таким предложением выступил депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров, пишет Хроника.инфо.
По его словам, подобная инициатива значительно снизит нагрузку на суды и поможет не допустить нарушения прав несовершеннолетних детей.
Согласно предложению депутата, услуги специалистов, помогающих составить брачный контракт, должны бесплатно предоставлять в районных отделениях загсов.
Читайте также: Меган Маркл подписала брачный контракт
При этом, как уточняется, потенциальные супруги смогут обращаться и к юристам со стороны.
Ранее сообщалось, что в России за первое полугодие 2018 года число заключённых браков сократилось на 7,2%.
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