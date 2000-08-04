» » Курс рубля рухнул до минимума двухлетней давности
Раздел: Россия  
0

Курс рубля рухнул до минимума двухлетней давности

Курс рубля рухнул до минимума двухлетней давностиКурс российской валюты продолжает падать.

Курс доллара после открытия торгов на Московской бирже утром в пятницу, 10 августа, превысил отметку в 67 руб. В последний раз по такой цене доллар торговался на Мосбирже в августе 2016 года.

Об этом свидетельствуют данные торгов, передает Хроника.инфо со ссылкой на БизнесЦензор.

Евро торгуется на уровне 76,4-76,5 руб.

Как указывает агентство, две предыдущие торговые сессии доллар и евро росли по отношению к рублю из-за покупок валюты на фоне роста санкционных рисков.

Если 7 августа торги закрылись на уровне 63,5 руб. за доллар, то утром 8 августа ​ курс доллара к рублю достиг максимума с апреля 2018 года, на пике превысив 65 руб.

9 августа курс доллара превысил уже 66 руб., достигнув уровня ноября 2016 года.

Читайте также: Возле Москвы автобус протаранил толпу людей. Видео

Евро после открытия торгов в минувший четверг пробил планку в 77 руб. Однако затем курсы скорректировались: доллар опустился ниже 66 руб., евро откатывался до 76,37 руб.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: курс рубля, падение

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:36 » Автор: Ирина Шевченко
     1010
     0

Похожие новости по теме

Курс евро в России достиг двухлетнего максимума Курс евро в России достиг двухлетнего максимума

Доллар преодолел отметку в 60 руб.

Курс доллара опустился ниже 70 рублей Курс доллара опустился ниже 70 рублей

С начала года российская валюта рекордно укрепилась.

Курс доллара в России пробил отметку в 85 рублей Курс доллара в России пробил отметку в 85 рублей

Российская валюта рухнула на 4% за полчаса.

Курс российского рубля преодолел психологический уровень Курс российского рубля преодолел психологический уровень

Нефть продолжает дешеветь и тянет вниз рубль.

Курс евро в России превысил 60 рублей Курс евро в России превысил 60 рублей

Курс доллара превысил отметку в 48 рублей.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх