Раздел: Россия
Курс рубля рухнул до минимума двухлетней давности
Курс российской валюты продолжает падать.
Курс доллара после открытия торгов на Московской бирже утром в пятницу, 10 августа, превысил отметку в 67 руб. В последний раз по такой цене доллар торговался на Мосбирже в августе 2016 года.
Об этом свидетельствуют данные торгов, передает Хроника.инфо со ссылкой на БизнесЦензор.
Евро торгуется на уровне 76,4-76,5 руб.
Как указывает агентство, две предыдущие торговые сессии доллар и евро росли по отношению к рублю из-за покупок валюты на фоне роста санкционных рисков.
Если 7 августа торги закрылись на уровне 63,5 руб. за доллар, то утром 8 августа курс доллара к рублю достиг максимума с апреля 2018 года, на пике превысив 65 руб.
9 августа курс доллара превысил уже 66 руб., достигнув уровня ноября 2016 года.
Читайте также: Возле Москвы автобус протаранил толпу людей. Видео
Евро после открытия торгов в минувший четверг пробил планку в 77 руб. Однако затем курсы скорректировались: доллар опустился ниже 66 руб., евро откатывался до 76,37 руб.
Курс доллара после открытия торгов на Московской бирже утром в пятницу, 10 августа, превысил отметку в 67 руб. В последний раз по такой цене доллар торговался на Мосбирже в августе 2016 года.
Об этом свидетельствуют данные торгов, передает Хроника.инфо со ссылкой на БизнесЦензор.
Евро торгуется на уровне 76,4-76,5 руб.
Как указывает агентство, две предыдущие торговые сессии доллар и евро росли по отношению к рублю из-за покупок валюты на фоне роста санкционных рисков.
Если 7 августа торги закрылись на уровне 63,5 руб. за доллар, то утром 8 августа курс доллара к рублю достиг максимума с апреля 2018 года, на пике превысив 65 руб.
9 августа курс доллара превысил уже 66 руб., достигнув уровня ноября 2016 года.
Читайте также: Возле Москвы автобус протаранил толпу людей. Видео
Евро после открытия торгов в минувший четверг пробил планку в 77 руб. Однако затем курсы скорректировались: доллар опустился ниже 66 руб., евро откатывался до 76,37 руб.
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