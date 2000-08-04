» » Избиение заключенного в российской колонии: свежие подробности
Раздел: Россия  
0

Избиение заключенного в российской колонии: свежие подробности

Избиение заключенного в российской колонии: свежие подробностиПытки в ярославской колонии записывались на регистратор для отчета перед руководством.

Видеозапись жестокого избиения заключенного Евгения Макарова в исправительной колонии №1 Ярославля велась для отчета перед вышестоящим руководством.

Такие показания дали на допросах арестованные сотрудники колонии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.

Подозреваемый Максим Яблоков рассказал следователю, что указание записывать происходящее на регистратор одного из инспекторов дал исполнявший обязанности начальника учреждения Дмитрий Николаев, который и распорядился провести с заключенным "воспитательную работу".

"Мне также известно, что в последующем эта видеозапись была передана первому заместителю начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской области Геннадию Баринову, который также просматривал ее", – сообщил Яблоков.

Из показаний других сотрудников колонии следует, что руководство областной ФСИН было крайне недовольно тем, что Макаров регулярно посылал жалобы на действия сотрудников колонии. В самом исправительном учреждении заключенный слыл грубияном и нарушителем режима, поэтому, по словам инспектора Яблокова, 29 июня 2017 года сотрудники ночной и утренней смен с энтузиазмом отнеслись к предложению начальства "повоспитывать" Макарова.

Читайте также: Макрон и Путин обсудили ситуацию с Сенцовым

Адвокаты фонда "Общественный вердикт" просят следователей допросить Николаева, Баринова и еще двух руководителей областной ФСИН, вероятно, заранее планировавших пытки заключенного.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: пытки, российская колония

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:54 » Автор: Ирина Шевченко
     482
     0

Похожие новости по теме

Избиение заключенного в российской колонии: свежие подробности Избиение заключенного в российской колонии: свежие подробности

Заместителя начальника ИК-1 Ярославля взяли под домашний арест.

Избиение заключенного в российской колонии: свежие подробности Избиение заключенного в российской колонии: свежие подробности

В РФ суд арестовал трех сотрудников ярославской колонии.

В российской колонии до смерти запытали заключенного В российской колонии до смерти запытали заключенного

Мужчина скончался от асфиксии.

В российской колонии 17 человек отстранили за избиение заключенного В российской колонии 17 человек отстранили за избиение заключенного

Российская прокуратура выясняет подробности и опрашивает всех заключенных в колонии.

Смертельные пытки в российской колонии: появились свежие подробности Смертельные пытки в российской колонии: появились свежие подробности

В России сотрудники колонии запытали заключенного до смерти.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх