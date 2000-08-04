Раздел: Россия
Избиение заключенного в российской колонии: свежие подробности
Пытки в ярославской колонии записывались на регистратор для отчета перед руководством.
Видеозапись жестокого избиения заключенного Евгения Макарова в исправительной колонии №1 Ярославля велась для отчета перед вышестоящим руководством.
Такие показания дали на допросах арестованные сотрудники колонии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
Подозреваемый Максим Яблоков рассказал следователю, что указание записывать происходящее на регистратор одного из инспекторов дал исполнявший обязанности начальника учреждения Дмитрий Николаев, который и распорядился провести с заключенным "воспитательную работу".
"Мне также известно, что в последующем эта видеозапись была передана первому заместителю начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской области Геннадию Баринову, который также просматривал ее", – сообщил Яблоков.
Из показаний других сотрудников колонии следует, что руководство областной ФСИН было крайне недовольно тем, что Макаров регулярно посылал жалобы на действия сотрудников колонии. В самом исправительном учреждении заключенный слыл грубияном и нарушителем режима, поэтому, по словам инспектора Яблокова, 29 июня 2017 года сотрудники ночной и утренней смен с энтузиазмом отнеслись к предложению начальства "повоспитывать" Макарова.
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Адвокаты фонда "Общественный вердикт" просят следователей допросить Николаева, Баринова и еще двух руководителей областной ФСИН, вероятно, заранее планировавших пытки заключенного.
Видеозапись жестокого избиения заключенного Евгения Макарова в исправительной колонии №1 Ярославля велась для отчета перед вышестоящим руководством.
Такие показания дали на допросах арестованные сотрудники колонии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
Подозреваемый Максим Яблоков рассказал следователю, что указание записывать происходящее на регистратор одного из инспекторов дал исполнявший обязанности начальника учреждения Дмитрий Николаев, который и распорядился провести с заключенным "воспитательную работу".
"Мне также известно, что в последующем эта видеозапись была передана первому заместителю начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской области Геннадию Баринову, который также просматривал ее", – сообщил Яблоков.
Из показаний других сотрудников колонии следует, что руководство областной ФСИН было крайне недовольно тем, что Макаров регулярно посылал жалобы на действия сотрудников колонии. В самом исправительном учреждении заключенный слыл грубияном и нарушителем режима, поэтому, по словам инспектора Яблокова, 29 июня 2017 года сотрудники ночной и утренней смен с энтузиазмом отнеслись к предложению начальства "повоспитывать" Макарова.
Читайте также: Макрон и Путин обсудили ситуацию с Сенцовым
Адвокаты фонда "Общественный вердикт" просят следователей допросить Николаева, Баринова и еще двух руководителей областной ФСИН, вероятно, заранее планировавших пытки заключенного.
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