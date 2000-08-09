Раздел: Россия
В России началась предвыборная агитационная кампания
Возможность проведения агитации у зарегистрированных кандидатов в СМИ самая широкая.
В России начинается период агитации в средствах массовой информации в рамках предвыборных кампаний к Единому дню голосования, назначенному на 9 сентября.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс.
Согласно законодательству о выборах, агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях проводится в период, который начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за день до дня голосования, так называемого дня тишины, то есть пройдет с 11 августа до 8 сентября.
По словам секретаря Центризбиркома Майи Гришиной, в регионах ранее были проведены жеребьевки по распределению эфирного времени и печатной площади и "огромные объемы, как всегда, предоставлены".
"Я бы хотела подчеркнуть, что возможность проведения агитации у зарегистрированных кандидатов в СМИ самая широкая, и это государственные гарантии, в том числе безвозмездные для кандидатов и политических партий", - сказала М.Гришина на информационном совещании с представителями СМИ, посвящённом выборам, в минувший четверг.
Так, в частности, в рамках выборов глав субъектов РФ бесплатное эфирное время кандидатам предоставляют 98 телеканалов, 92 радиоканала, 451 региональное государственное периодическое печатное издание предоставляет безвозмездно печатные площади. Кроме того, 698 полиграфических организаций на выборах высших должностных лиц уведомили о готовности предоставлять услуги. Также свои услуги уже на платной основе готовы предложить 377 телеканалов, 459 радиостанций и 1178 периодических печатных изданий, сообщила секретарь ЦИК РФ.
В Единый день голосования 9 сентября в России пройдут дополнительные выборы в Госдуму, где вакантными являются семь мест, прямые выборы глав 22 субъектов федерации (ещё четыре будут выбраны через голосование в парламенте Ингушетии, Дагестана, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов), выборы депутатов законодательных органов госвласти в 16 регионах, выборы мэров в четырех городах, включая Москву, выборы в городские думы столиц регионов, а также муниципальные выборы.
Читайте также: В России стартовала предвыборная кампания
Предвыборную программу кандидаты на посты глав регионов, в частности, должны опубликовать не позднее 19 августа.
По данным ЦИК, в ходе избирательной кампании на выборы всех уровней выдвигались более 79,6 тысяч кандидатов, из них в итоге были зарегистрированы 72,2 тысячи, то есть чуть более 90%. Это, по мнению председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, говорит о максимальном либерализме избиркомов, которые "там, где можно было зарегистрировать, всех регистрировали".
В России начинается период агитации в средствах массовой информации в рамках предвыборных кампаний к Единому дню голосования, назначенному на 9 сентября.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс.
Согласно законодательству о выборах, агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях проводится в период, который начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за день до дня голосования, так называемого дня тишины, то есть пройдет с 11 августа до 8 сентября.
По словам секретаря Центризбиркома Майи Гришиной, в регионах ранее были проведены жеребьевки по распределению эфирного времени и печатной площади и "огромные объемы, как всегда, предоставлены".
"Я бы хотела подчеркнуть, что возможность проведения агитации у зарегистрированных кандидатов в СМИ самая широкая, и это государственные гарантии, в том числе безвозмездные для кандидатов и политических партий", - сказала М.Гришина на информационном совещании с представителями СМИ, посвящённом выборам, в минувший четверг.
Так, в частности, в рамках выборов глав субъектов РФ бесплатное эфирное время кандидатам предоставляют 98 телеканалов, 92 радиоканала, 451 региональное государственное периодическое печатное издание предоставляет безвозмездно печатные площади. Кроме того, 698 полиграфических организаций на выборах высших должностных лиц уведомили о готовности предоставлять услуги. Также свои услуги уже на платной основе готовы предложить 377 телеканалов, 459 радиостанций и 1178 периодических печатных изданий, сообщила секретарь ЦИК РФ.
В Единый день голосования 9 сентября в России пройдут дополнительные выборы в Госдуму, где вакантными являются семь мест, прямые выборы глав 22 субъектов федерации (ещё четыре будут выбраны через голосование в парламенте Ингушетии, Дагестана, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов), выборы депутатов законодательных органов госвласти в 16 регионах, выборы мэров в четырех городах, включая Москву, выборы в городские думы столиц регионов, а также муниципальные выборы.
Читайте также: В России стартовала предвыборная кампания
Предвыборную программу кандидаты на посты глав регионов, в частности, должны опубликовать не позднее 19 августа.
По данным ЦИК, в ходе избирательной кампании на выборы всех уровней выдвигались более 79,6 тысяч кандидатов, из них в итоге были зарегистрированы 72,2 тысячи, то есть чуть более 90%. Это, по мнению председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, говорит о максимальном либерализме избиркомов, которые "там, где можно было зарегистрировать, всех регистрировали".
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
258
0
Также советуем посмотреть
- Молодая мама рисует веселые комиксы о своей семье
- Смешные фотки животных, которые не могут скрывать эмоции
- В Гондурасе мужчина притворился мертвым, чтобы избавиться от надоедливой супруги
- Милые комиксы о жизни всех влюбленных
- Позитивные снимки забавных животных
- Этим подружкам невесты явно не повезло с платьями
- "Не хотела ехать на дачу": отца девочки приняли за похитителя
- Забавные снимки из серии "Угадай страну..."
- Абсурдная велодорожка в Германии повеселила Сеть
- Злободневные карикатуры от талантливого иллюстратора
- Забавные малыши, которые развеселят любого своим поведением
- Сутки в ООС: 36 обстрелов, трое раненых украинских бойцов
- Утренние анекдоты для субботнего настроения
- Уморительные фотки из серии «За секунду до»
- В Херсонский порт зашло российское судно из санкционного списка СНБО
- Смешные комиксы для тех, кто умеет веселиться
- Мини-катастрофы, над которыми стоит просто посмеяться
- Забавные проблемы современной молодежи
- Смешные фотки домашних питомцев, копирующих своих хозяев
- Ситуация на Донбассе: один военный получил осколочное ранение
- Веселые твиты от людей с отменным чувством юмора
- В Сети высмеяли «приключения» российского лайнера у берегов Крыма
- Вся правда об украинском футболе
- Пародия на клип «Время и Стекло» покорила YouTube
- Собака, имитирующая крик динозавра, покорила Сеть
- Щодо ситуації навколо Оксани Марченко
- Баскетболист умудрился закинуть мяч в кольцо с самолета
- Лисичанская ТЭЦ: прочитал и прослезился
- Зато тело дышит: выпущен нелепый свитер за 940 долларов
- Пропавший в зоне ООС военный погиб в бою
Оставьте свой комментарий