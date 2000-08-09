В России началась предвыборная агитационная кампания

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Выборы в России: явка была рекордно малой 10 сентября выборы состоялись в 81-х из 84-ти регионов РФ и в оккупированном Севастополе.