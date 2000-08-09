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Раздел: Россия  
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В России обнародовали указ о бомбардировке Берлина

В России обнародовали указ о бомбардировке БерлинаОпубликован указ Сталина о бомбардировке Берлина

Министерство обороны России ко дню Военно-воздушных сил РФ опубликовало документы, в которых указано, что Берлин был стратегической целью для советской авиации с начала Второй мировой войны, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Соответствующие документы опубликованы на сайте российского ведомства.

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В частности, Минобороны опубликовало приказ от 8 августа 1941 года о бомбардировке Берлина, написанный под диктовку Иосифа Сталина.

В России обнародовали указ о бомбардировке Берлина
В России обнародовали указ о бомбардировке Берлина
В России обнародовали указ о бомбардировке Берлина
В России обнародовали указ о бомбардировке Берлина
В России обнародовали указ о бомбардировке Берлина
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 Теги: Россия, Берлин

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Сегодня, 11:59 » Автор: Татьяна Ларина
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