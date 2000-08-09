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Раздел: Россия  
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Россия готова вести переговоры, - Лавров

Россия готова вести переговоры, - ЛавровРФ готова вести переговоры со странами, которые ведут против нее "недружественную политику"

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что Россия готова встречаться даже с теми странами, которые "ведут против нее недружественную политику", например – с США, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"Мы никогда от контактов не уходили, в том числе и с представителями тех стран, которые проводят явно недружественную политику по отношению к нам. Поэтому, если лидеры почувствуют необходимость встретиться и вернуться к тем вопросам, которые, как нам казалось, объединять должны Россию и США, но которые вызывают отторжение у некоторых кругов внутри США, думаю, такая встреча состоится", – сказал Лавров.

"По крайней мере и на уровне глав внешнеполитических ведомств мы такие контакты готовы развивать, если конечно же американская сторона будет готова действовать на основе баланса интересов, на основе равноправия и учета позиции друг друга", – подчеркнул глава МИД РФ.

Ранее в Хельсинки состоялась встреча двух лидеров РФ и США – Путина и Дональда Трампа. Встреча между Трампом и Путиным была индивидуальной и не включала других сотрудников, кроме переводчиков.

Накануне однопартийцы Дональда Трампа раскритиковали его выступление на пресс-конференции вместе с Владимиром Путиным в Хельсинки.

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Ранее сенатор Джон Маккейн заявил, что главе Белого дома Дональду Трампу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным нужно говорить с позиции силы либо вовсе отказаться от переговоров.
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 Теги: Россия, Лавров

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Сегодня, 15:31 » Автор: Татьяна Ларина
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