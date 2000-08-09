Россия готова вести переговоры, - Лавров

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В Кремле отреагировали на сообщения о встрече Путина и Трампа Британская газета написала о намерении Трампа в скором времени встретиться с Путиным, возможно, в Исландии.