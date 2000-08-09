Раздел: Россия
Россия официально получила кусок Каспийского моря
Россия и еще четыре страны поделили Каспийское море. Понадобилось 22 года переговоров
Президенты России, Казахстана, Азербайджана, Ирана и Туркмении подписали конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua
Согласно документу, каждая страна установит на Каспии границы своих территориальных вод шириной не более 15 морских миль. Основная площадь водной поверхности моря останется в общем пользовании, дно и недра прикаспийские государства поделят между собой.
Кроме того, конвенция запрещает присутствие на Каспии вооруженных сил сторонних государств.
Читайте также: Россия вскоре лишится Каспийского моря, - ученые
"Документ ставит точку в согласовании позиций России, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана и Ирана по статусу Каспия, которое длилось 22 года из-за кардинальных разногласий между прибрежными странами", - говорится в сообщени
Президенты России, Казахстана, Азербайджана, Ирана и Туркмении подписали конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua
Согласно документу, каждая страна установит на Каспии границы своих территориальных вод шириной не более 15 морских миль. Основная площадь водной поверхности моря останется в общем пользовании, дно и недра прикаспийские государства поделят между собой.
Кроме того, конвенция запрещает присутствие на Каспии вооруженных сил сторонних государств.
Читайте также: Россия вскоре лишится Каспийского моря, - ученые
"Документ ставит точку в согласовании позиций России, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана и Ирана по статусу Каспия, которое длилось 22 года из-за кардинальных разногласий между прибрежными странами", - говорится в сообщени
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