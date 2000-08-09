Россия официально получила кусок Каспийского моря

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Россия и Иран подписали очередную сделку. В этот раз страны оговорились о совместном строительстве буровых установок.

Ранее американская телекомпания CNN со ссылкой на источники сообщила, что четыре крылатых ракет, выпущенных по Сирии из акватории Каспийского моря, не долетела до места назначения и упали в Иране.