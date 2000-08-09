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Раздел: Россия  
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В РФ назвали условия встречи в нормандском формате

В РФ назвали условия встречи в нормандском форматеНовая встреча может состояться.

В России заявили, что новая встреча в нормандском формате может состояться при условии выполнения предыдущих договоренностей.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, передают российские СМИ, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

По словам Лаврова, если Украина намерена инициировать встречу в нормандском формате, то это станет возможным после того, как "предыдущие соглашения будут воплощены в жизнь".

"Мы за то, что "нормандская четверка" работала активно, но чтобы эти встречи не заканчивались договоренностями, которые не выполняются. Мы приводили много раз примеры, связанные с саммитом "нормандской четверки" в 2015 году в Париже и потом в 2016 году в Берлине. В ходе этих саммитов была достигнута договоренность очень конкретная, сами лидеры на карте обозначили три населенных пункта, в которых должно было состояться разведение сил и средств", - сказал Лавров.

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Напомним, в июне президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В разговоре Порошенко подчеркнул необходимость выполнения Россией минских договоренностей в части безопасности.
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 Теги: РФ, нормандская четверка

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Сегодня, 18:13 » Автор: Едгар Букмирза
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