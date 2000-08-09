Раздел: Россия
В России могут отменить государственные пенсии
Власти планируют через какое-то время отменить государственные пенсии.
Пенсии могут отменить из-за дефицита пенсионной системы.
Об этом председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил на встрече с жителями Саратова, пишет Хроника.инфо со ссылкой на «Эхо Москвы».
Одна из женщин, пришедших на беседу с Володиным, пожаловалась на низкую пенсию и сказала, что в случае повышения пенсионного возраста, ни ее ровесники, ни их внуки до пенсии просто не доживут.
Спикер Госдумы РФ ответил, что для увеличения срока жизни есть спортплощадки.
Будут ли у нас дальше государственные пенсии – это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным, добавил председатель Госдумы.
Слова председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина о том, что в России может быть отменена пенсия, неслучайны.
Читайте также: В Венгрии призывают отменить пенсии украинцам и россиянам
Такое мнение «Эху Москвы» высказал депутат от КПРФ Валерий Рашкин. Он добавил, что власти планируют через какое-то время отменить государственные пенсии. Рашкин добавил, что после повышения пенсионного возраста, многие мужчины просто не доживут до него.
Пенсии могут отменить из-за дефицита пенсионной системы.
Об этом председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил на встрече с жителями Саратова, пишет Хроника.инфо со ссылкой на «Эхо Москвы».
Одна из женщин, пришедших на беседу с Володиным, пожаловалась на низкую пенсию и сказала, что в случае повышения пенсионного возраста, ни ее ровесники, ни их внуки до пенсии просто не доживут.
Спикер Госдумы РФ ответил, что для увеличения срока жизни есть спортплощадки.
Будут ли у нас дальше государственные пенсии – это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным, добавил председатель Госдумы.
Слова председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина о том, что в России может быть отменена пенсия, неслучайны.
Читайте также: В Венгрии призывают отменить пенсии украинцам и россиянам
Такое мнение «Эху Москвы» высказал депутат от КПРФ Валерий Рашкин. Он добавил, что власти планируют через какое-то время отменить государственные пенсии. Рашкин добавил, что после повышения пенсионного возраста, многие мужчины просто не доживут до него.
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