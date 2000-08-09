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Раздел: Россия  
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Российские миллиардеры потеряли больше 3 миллиардов долларов за один день

Российские миллиардеры потеряли больше 3 миллиардов долларов за один деньАкции компаний упали в цене.

Российские миллиардеры потеряли больше 3 миллиардов долларов за один день, сообщает агентство Bloomberg.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на krymr.com.

Это произошло после того, как экономический советник президента России Андрей Белоусов предложил повысить налоги для крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний страны, изъяв у них более 500 миллиардов рублей на реализацию майских указов Владимира Путина.

В письме президенту Белоусов назвал 14 компаний, которые, по его мнению, могли бы платить в бюджет больше. В результате акции этих компаний упали в цене, а от совместных проектов с несколькими из них отказались потенциальные инвесторы.

Согласно индексу Bloomberg Billionaires, который отслеживает размер состояний миллиардеров в реальном времени, больше всех от новой налоговой идеи пострадал владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин – он потерял порядка 832 миллионов долларов, или 4% от всего своего состояния. За ним следуют владелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников, потерявший 446 миллионов долларов, и владелец «Северстали» Алексей Мордашов, лишившийся 444 миллионов долларов.

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Финансовые потери также понесли Геннадий Тимченко, Алишер Усманов, Роман Абрамович и Владимир Потанин.
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 Теги: Российские миллиардеры, потери

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Сегодня, 20:16 » Автор: Едгар Букмирза
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