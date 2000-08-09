Раздел: Россия
В России появится новый налог
Налоговая база будет рассчитываться через объем или массу выбросов.
Минфин предложил ввести в России экологический налог. Соответствующий законопроект размещен на портале нормативно-правовых актов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на lenta.ru.
Плательщиками налога предлагается признать организации и граждан, включая индивидуальных предпринимателей, чья деятельность наносит ущерб экологии. Исключение будет сделано для твердых коммунальных отходов, но только в том случае, если это единственные отходы, создаваемые компаниями или гражданами. В противном случае платить придется операторам, работающим с отходами.
Налоговая база будет рассчитываться через объем или массу выбросов, загрязняющих окружающую среду. Ставки будут твердыми и устанавливаться для каждого вредного вещества в отдельности. Так, за тонну азота диоксида придется заплатить 138,8 рубля, столько же за тонну аммиака и карбоната натрия, за тонну хлора - 181,6 рубля.
Как говорится в пояснительной записке к документу, цель экологического налога - финансирование проводимой в стране экологической политики, которая позволяет обеспечивать право россиян на благоприятную окружающую среду.
Читайте также: В Южной Корее появится необычный налог на роботов
При этом для добросовестных налогоплательщиков уровень нагрузки не изменится, обещают в Минфине. Нынешняя же система платежей за негативное воздействие на окружающую среду оценивается как низкоэффективная.
Минфин предложил ввести в России экологический налог. Соответствующий законопроект размещен на портале нормативно-правовых актов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на lenta.ru.
Плательщиками налога предлагается признать организации и граждан, включая индивидуальных предпринимателей, чья деятельность наносит ущерб экологии. Исключение будет сделано для твердых коммунальных отходов, но только в том случае, если это единственные отходы, создаваемые компаниями или гражданами. В противном случае платить придется операторам, работающим с отходами.
Налоговая база будет рассчитываться через объем или массу выбросов, загрязняющих окружающую среду. Ставки будут твердыми и устанавливаться для каждого вредного вещества в отдельности. Так, за тонну азота диоксида придется заплатить 138,8 рубля, столько же за тонну аммиака и карбоната натрия, за тонну хлора - 181,6 рубля.
Как говорится в пояснительной записке к документу, цель экологического налога - финансирование проводимой в стране экологической политики, которая позволяет обеспечивать право россиян на благоприятную окружающую среду.
Читайте также: В Южной Корее появится необычный налог на роботов
При этом для добросовестных налогоплательщиков уровень нагрузки не изменится, обещают в Минфине. Нынешняя же система платежей за негативное воздействие на окружающую среду оценивается как низкоэффективная.
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