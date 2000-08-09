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Раздел: Россия  
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Умер игрок российского клуба "Что? Где? Когда?"

Умер игрок российского клуба "Что? Где? Когда?"Умер Михаил Басс – звезда телеклуба "Что? Где? Когда?" в России.

12 августа в Израиле умер 48-летний чемпион интеллектуального телеклуба "Что? Где? Когда?" Михаил Басс. Причиной смерти мужчины стало онкологическое заболевание, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24TV.

Об этом сообщил магистр клуба "Что? Где? Когда?" Александр Друзь.

Отмечается, что у мужчины была острая форма лейкоза, от которой он лечился в одной из израильских клиник.

Михаил Басс умер после тяжелой непродолжительной болезни в Израиле, куда уехал лечиться, – сказал он.

Также, о смерти интеллектуала рассказала и его коллега, участница клуба "Что? Где? Когда?" Ирина Гандилян.

"Михаил Басс самый молодой в нашей команде, не могу поверить, не могу простить себе, что не нашла времени увидеться за этот месяц, когда Миша лечился в Израиле. Светлая память. Мои соболезнования родным и близким. Никогда, никогда не откладывайте встречи с больными друзьями. Потому что потом может быть невыносимо от мысли, что совсем немного не успел", – написала женщина.

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О дате и месте похорон пока не сообщается.
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 Теги: Михаил Басс, Что Где Когда, Россия, умер

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Сегодня, 16:43 » Автор: Алена Шимко
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