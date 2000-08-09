Умер игрок российского клуба "Что? Где? Когда?"

Умер Михаил Басс – звезда телеклуба "Что? Где? Когда?" в России.



12 августа в Израиле умер 48-летний чемпион интеллектуального телеклуба "Что? Где? Когда?" Михаил Басс. Причиной смерти мужчины стало онкологическое заболевание, передает



Об этом сообщил магистр клуба "Что? Где? Когда?" Александр Друзь.



Отмечается, что у мужчины была острая форма лейкоза, от которой он лечился в одной из израильских клиник.



Михаил Басс умер после тяжелой непродолжительной болезни в Израиле, куда уехал лечиться, – сказал он.



Также, о смерти интеллектуала рассказала и его коллега, участница клуба "Что? Где? Когда?" Ирина Гандилян.



"Михаил Басс самый молодой в нашей команде, не могу поверить, не могу простить себе, что не нашла времени увидеться за этот месяц, когда Миша лечился в Израиле. Светлая память. Мои соболезнования родным и близким. Никогда, никогда не откладывайте встречи с больными друзьями. Потому что потом может быть невыносимо от мысли, что совсем немного не успел", – написала женщина.



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О дате и месте похорон пока не сообщается. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter 12 августа в Израиле умер 48-летний чемпион интеллектуального телеклуба "Что? Где? Когда?" Михаил Басс. Причиной смерти мужчины стало онкологическое заболевание, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24TV Об этом сообщил магистр клуба "Что? Где? Когда?" Александр Друзь.Отмечается, что у мужчины была острая форма лейкоза, от которой он лечился в одной из израильских клиник.Михаил Басс умер после тяжелой непродолжительной болезни в Израиле, куда уехал лечиться, – сказал он.Также, о смерти интеллектуала рассказала и его коллега, участница клуба "Что? Где? Когда?" Ирина Гандилян."Михаил Басс самый молодой в нашей команде, не могу поверить, не могу простить себе, что не нашла времени увидеться за этот месяц, когда Миша лечился в Израиле. Светлая память. Мои соболезнования родным и близким. Никогда, никогда не откладывайте встречи с больными друзьями. Потому что потом может быть невыносимо от мысли, что совсем немного не успел", – написала женщина.О дате и месте похорон пока не сообщается.



