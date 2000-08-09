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Раздел: Россия  
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Россия дала все разрешения для строительства Nord Stream 2

Россия дала все разрешения для строительства Nord Stream 2Технически Северный поток-2 готов к строительству, но Дания не дает разрешения.

Работы по практической реализации проекта будут начаты в ближайшее время, отметили в компании Nord Stream 2 AG, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Все разрешения для строительства российского участка газопровода Северный поток-2 получены. Об этом сообщила проектная компания Nord Stream 2 AG во вторник, 14 августа.

Отмечается, что сегодня было получено разрешение на укладку подводного участка газопровода в территориальном море России от Федеральной службой по надзору в сфере природопользования РФ (Росприроднадзор). Его действие распространяется на участок газопровода длиной 114 км, проходящий по дну российского территориального моря.

"Работы по практической реализации проекта будут начаты в ближайшее время с учетом природоохранных аспектов в соответствии с заключением государственной экологической экспертизы и решением о предоставлении водного объекта в пользование", – заявили в компании.

Ранее министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ выдало разрешение на строительство Северный поток-2.

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"Реализация проекта Северный поток-2 идет по графику. Для обеспечения эффективной и своевременной реализации проекта мы будем продолжать работать в тесном сотрудничестве с вовлеченными странами", – сказал директор проекта Хеннинг Коте.
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 Теги: Россия, Северный поток-2, строительство

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Сегодня, 17:57 » Автор: Алена Шимко
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