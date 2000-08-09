» » В России заявили, что дни доллара сочтены
Раздел: Россия  
0

В России заявили, что дни доллара сочтены

В России заявили, что дни доллара сочтеныТурция готовится перейти на расчеты в национальной валюте.

Доллар утрачивает статус валюты международной торговли. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Лавров заявил также, что Россия какой-то время изучала опыт использования национальных валют при двусторонних сделках с Турцией и другими странами.

При этом обещаний вовсе обходиться без доллара в расчетах с Турцией от Лаврова не последовало. Министр всего лишь сказал, что использование национальных валют в торговле – это цель, которую когда-то наметили президента Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, и что аналогичная договоренность существует у России с Ираном.

Сейчас, по его словам, страна-агрессор обсуждает приоритет национальных валют в торговле с Китаем.

Ранее сообщалось, что Турция готовится перейти на расчеты в национальной валюте со своими крупнейшими торговыми партнерами, такими как Китай, Иран, Украина, а также РФ.

Эрдоган заявил, что причиной падения национальной валюты является "политический заговор" против Турции. Эрдоган считает, что экономических причин для рекордного падения лиры нет - это "буря в стакане воды". Он призвал граждан страны покупать лиру и продавать доллары.

Читайте также: В России растет курс доллара

10 августа президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на турецкие сталь и алюминий. Одной из причин стало удерживание Анкарой американского пастора Эндрю Брэнсона, обвиняемого в терроризме и шпионаже.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Россия, доллар

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:21 » Автор: Едгар Букмирза
     104
     0

Похожие новости по теме

Лавров считает, что Запад готовится к провокациям в Сирии Лавров считает, что Запад готовится к провокациям в Сирии

Министр заявил, что ожидает повторения провокаций.

Путин заявил, чего хочет от Турции Путин заявил, чего хочет от Турции

Российский президент выразил надежду на развитие связей с Анкарой.

Россия возобновила чартерные рейсы с Турцией Россия возобновила чартерные рейсы с Турцией

Чартерные авиарейсы между Турцией и Россией возобновились.

Лавров опроверг звонок Эрдогана Путину Лавров опроверг звонок Эрдогана Путину

Глава МИД РФ сообщил об отсутствии звонка Эрдогана Путину.

Путин намерен отказаться от американской валюты в СНГ Путин намерен отказаться от американской валюты в СНГ

Президент РФ внес соответствующий законопроект в Госдуму.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх