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Раздел: Россия  
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В России скорая помощь отказалась госпитализировать ветерана

В России скорая помощь отказалась госпитализировать ветеранаВетеран умер.

Умер ветеран из Нового Уренгоя Владимир Николенко, которого скорая отказывалась везти в больницу.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.

По мнению первого секретаря горкома КПРФ Александра Шмаля, кончине способствовал июльский скандал с медиками, когда скорая отказывалась везти ветерана в больницу. Тогда врачи заявляли родственникам «ждите, когда он умрет».

Шмаль считает, что если бы тогда врачи вовремя приехали и госпитализировали Николенко, «все могло бы сложиться иначе», сообщает «Ura.ru». Отметим, 13 августа ветерану исполнилось 92 года.

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Пожилой мужчина всех узнавал, реагировал на происходящее, немного говорил. В последнее время он находился в отделении онкологии после перевода из реанимации.
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 Теги: Россия, ветеран, скорая помощь

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Сегодня, 21:56 » Автор: Едгар Букмирза
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