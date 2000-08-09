Раздел: Россия
В России скорая помощь отказалась госпитализировать ветерана
Ветеран умер.
Умер ветеран из Нового Уренгоя Владимир Николенко, которого скорая отказывалась везти в больницу.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.
По мнению первого секретаря горкома КПРФ Александра Шмаля, кончине способствовал июльский скандал с медиками, когда скорая отказывалась везти ветерана в больницу. Тогда врачи заявляли родственникам «ждите, когда он умрет».
Шмаль считает, что если бы тогда врачи вовремя приехали и госпитализировали Николенко, «все могло бы сложиться иначе», сообщает «Ura.ru». Отметим, 13 августа ветерану исполнилось 92 года.
Читайте также: Россиянин умер после того, как скорая четыре раза отказалась ему помогать
Пожилой мужчина всех узнавал, реагировал на происходящее, немного говорил. В последнее время он находился в отделении онкологии после перевода из реанимации.
Умер ветеран из Нового Уренгоя Владимир Николенко, которого скорая отказывалась везти в больницу.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.
По мнению первого секретаря горкома КПРФ Александра Шмаля, кончине способствовал июльский скандал с медиками, когда скорая отказывалась везти ветерана в больницу. Тогда врачи заявляли родственникам «ждите, когда он умрет».
Шмаль считает, что если бы тогда врачи вовремя приехали и госпитализировали Николенко, «все могло бы сложиться иначе», сообщает «Ura.ru». Отметим, 13 августа ветерану исполнилось 92 года.
Читайте также: Россиянин умер после того, как скорая четыре раза отказалась ему помогать
Пожилой мужчина всех узнавал, реагировал на происходящее, немного говорил. В последнее время он находился в отделении онкологии после перевода из реанимации.
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