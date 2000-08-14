Раздел: Россия
В России могут ужесточить требования к приёмным родителям
Предполагается ограничить возможность усыновления и размер приёмных семей.
В России намерены ужесточить требования к приёмным родителям, сообщает kp.ru со ссылкой на министра просвещения Ольгу Васильеву.
Об этом пишет Хроника.инфо.
«У нас ежегодно примерно 50 тыс. детей лишаются опеки. И первое, что необходимо, - изменение порядка лишения родительских прав», - заявила она.
По её словам, лишение родительских прав возможно только в случае угрозы жизни и здоровью.
«Все трагические случаи с приёмными семьями, которые были в этом году, нами проанализированы, и мы видим, что подбор будущих приёмных родителей шёл очень небрежно», - отметила Васильева.
К таким формам опеки, как семейный детский дом, это ограничение относиться не будет.
Читайте также: Трамп может ужесточить санкции против России
«Также мы считаем, что без развития помощи замещающим семьям - психологической юридической, педагогической, медицинской, материальной - тоже нельзя», - добавила Васильева.
В России намерены ужесточить требования к приёмным родителям, сообщает kp.ru со ссылкой на министра просвещения Ольгу Васильеву.
Об этом пишет Хроника.инфо.
«У нас ежегодно примерно 50 тыс. детей лишаются опеки. И первое, что необходимо, - изменение порядка лишения родительских прав», - заявила она.
По её словам, лишение родительских прав возможно только в случае угрозы жизни и здоровью.
«Все трагические случаи с приёмными семьями, которые были в этом году, нами проанализированы, и мы видим, что подбор будущих приёмных родителей шёл очень небрежно», - отметила Васильева.
К таким формам опеки, как семейный детский дом, это ограничение относиться не будет.
Читайте также: Трамп может ужесточить санкции против России
«Также мы считаем, что без развития помощи замещающим семьям - психологической юридической, педагогической, медицинской, материальной - тоже нельзя», - добавила Васильева.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
32
0
Также советуем посмотреть
- В США библиотекарь истратил из казны почти 90 тысяч долларов на онлайн-игру
- Военные взяли под контроль два населенных пункта Донбасса
- В Париже засекли «НЛО»
- Саакашвілі реально викриває «Батьківщину»
- Обнадеживающе: жителям Троещины обещают горячую воду в 2048-м
- Путинская Россия: провокатор придумывает дело, потом аресты
- В РФ назвали число украинцев, приехавших на работу за последние полгода
- Высказывание Путина о «позитиве» высмеяли меткой карикатурой
- Есть установка обвинять во всем украинцев
- В США для домашних питомцев создали специальное вино
- О чем можно договориться с Россией
- Мужчина после расставания с девушкой отнес ее туалет, насмешив весь мир
- В чем состоит цель Медведчука
- В ВСУ требуют увеличить затраты на армию на миллиард долларов
- "Бизнес-план": турецкий клуб продал 18 футболистов и купил 10 коз
- У Путина очередной ступор
- В зоне ООС тяжело ранили 20-летнюю девушку-морпеха
- В Англии на стадионе вместо футбола показывали обнаженных девушек
- Росіяни мають готуватися до відміни державних пенсій
- Швеция выдворяет украинку, лишившуюся ноги в результате теракта
- Зустріч Трампа і Путіна: реальні наслідки
- В Сети высмеяли «культурный отдых» российских туристов в Крыму
- «Пытались оживить мумию»: странное фото Путина повеселило Сеть
- Украинские чиновники такого не поймут
- «Преступник дня»: белка вынудила мужчину вызвать полицию
- Світ балансує на межі війни
- Названо число украинцев, осужденных в прошлом году за коррупцию
- «Времена Конана-варвара»: николаевский губернатор повеселил познаниями в
- Сеть насмешило «пикантное» фото, сделанное на рынке в Севастополе
- Открыл для себя замечательную книгу
Оставьте свой комментарий