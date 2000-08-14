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Раздел: Россия  
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В России могут ужесточить требования к приёмным родителям

В России могут ужесточить требования к приёмным родителямПредполагается ограничить возможность усыновления и размер приёмных семей.

В России намерены ужесточить требования к приёмным родителям, сообщает kp.ru со ссылкой на министра просвещения Ольгу Васильеву.

Об этом пишет Хроника.инфо.

«У нас ежегодно примерно 50 тыс. детей лишаются опеки. И первое, что необходимо, - изменение порядка лишения родительских прав», - заявила она.

По её словам, лишение родительских прав возможно только в случае угрозы жизни и здоровью.

«Все трагические случаи с приёмными семьями, которые были в этом году, нами проанализированы, и мы видим, что подбор будущих приёмных родителей шёл очень небрежно», - отметила Васильева.

К таким формам опеки, как семейный детский дом, это ограничение относиться не будет.

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«Также мы считаем, что без развития помощи замещающим семьям - психологической юридической, педагогической, медицинской, материальной - тоже нельзя», - добавила Васильева.
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 Теги: Россия, приемные дети

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Сегодня, 18:24 » Автор: Едгар Букмирза
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