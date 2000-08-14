Раздел: Россия
В России покончил с собой сын бывшего депутата
Шингаркин прыгнул с 14-го этажа.
В России 18 августа покончил с собой 18-летний Роман Шингаркин – сын бывшего депутата Госдумы РФ Максима Шингаркина.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.com.
Сообщение о суициде он оставил утром на своей странице во "ВКонтакте". "Это не "синий кит", тут ни при чем дельфин, мы просто решили развлечься перед концом… Что еще? Это не [российский оппозиционер Алексей] Навальный; не курс партии (как бы мне не нравилось, но не он); не сатанисты… не любые паблики вк и не вк. Не надо никого наказывать. Это все мы виноваты, наше восприятие мира, наши субъективные переживания. Мы сами судьи, мы сами вынесли приговор, мы сами его и исполнили", – написал Роман.
На канале Mash в Telegram сообщили, что Шингаркин и его девушка Саша Соловьева приковали себя друг к другу наручниками и прыгнули с 14-го этажа в Подмосковье. К самоубийству оба готовились несколько недель.
Отец Романа, экс-депутат Госдумы России Максим Шингаркин подтвердил "РИА Новости" сообщения о смерти сына. Романа Шингаркина дважды задерживали сотрудники российской полиции. В первый раз сын экс-депутата во время антикоррупционного протеста в Москве 26 марта 2017 года залез на столб.
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Тогда полицейские не смогли заставить его и еще двух юношей слезть и задержали их после того, как они спустились. Во второй раз сотрудники правоохранительных органов задержали Шингаркина на акции протеста в Москве 2 апреля.
В России 18 августа покончил с собой 18-летний Роман Шингаркин – сын бывшего депутата Госдумы РФ Максима Шингаркина.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.com.
Сообщение о суициде он оставил утром на своей странице во "ВКонтакте". "Это не "синий кит", тут ни при чем дельфин, мы просто решили развлечься перед концом… Что еще? Это не [российский оппозиционер Алексей] Навальный; не курс партии (как бы мне не нравилось, но не он); не сатанисты… не любые паблики вк и не вк. Не надо никого наказывать. Это все мы виноваты, наше восприятие мира, наши субъективные переживания. Мы сами судьи, мы сами вынесли приговор, мы сами его и исполнили", – написал Роман.
На канале Mash в Telegram сообщили, что Шингаркин и его девушка Саша Соловьева приковали себя друг к другу наручниками и прыгнули с 14-го этажа в Подмосковье. К самоубийству оба готовились несколько недель.
Отец Романа, экс-депутат Госдумы России Максим Шингаркин подтвердил "РИА Новости" сообщения о смерти сына. Романа Шингаркина дважды задерживали сотрудники российской полиции. В первый раз сын экс-депутата во время антикоррупционного протеста в Москве 26 марта 2017 года залез на столб.
Читайте также: В России пенсионер покончил с собой и попытался убить сына
Тогда полицейские не смогли заставить его и еще двух юношей слезть и задержали их после того, как они спустились. Во второй раз сотрудники правоохранительных органов задержали Шингаркина на акции протеста в Москве 2 апреля.
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