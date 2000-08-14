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Раздел: Россия  
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В России разъяренные женщины покусали владельцев собаки

В России разъяренные женщины покусали владельцев собаки Потасовка произошла из-за того, что у собаки не было намордника.

В центральном районе Астрахани (Россия) женщины, гулявшие с ребенком, покусали тех, кто гулял с собакой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вечерние Вести.

Две женщины шли по тротуару с ребёнком навстречу молодой паре, у которых на поводке был пёс породы амстафф. Они проворчали, что на собаку нужно одевать намордник.

Возникла словесная перепалка, перешедшая в драку, в которой больше всего досталось владельцам собаки. У девушки вырванный клок волос, разбитая губа и порванная обувь. У её парня разбитый дорогой телефон и множественные укусы на руках, которые оставили владельцы ребёнка.

На место происшествия подоспела полиция, собрав со всех показания. Идёт следствие. Кому-то достанется по закону Российской Федерации.

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Любопытно, что в ходе конфликта умнее всех повела себя собака. Он всё это время сидела рядом, спокойно наблюдая за человеческим безумием.
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 Теги: Россия, собака

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Сегодня, 07:55 » Автор: Евгений Шевченко
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