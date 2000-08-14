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Раздел: Россия  
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В России прошли пикеты с требованием освободить узников Кремля

В России прошли пикеты с требованием освободить узников КремляПо данным активистов, мероприятия прошли без задержаний

В Москве и Санкт-Петербурге в субботу, 18 августа, прошли ежемесячные одиночные пикеты российских активистов, объединившихся в бессрочную акцию под названием "Стратегия-18" в поддержку украинских политических заключенных, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Так, по информации платформы "Солидарность Санкт-Петербурга", одиночные акции прошли в Питере на Невском проспекте. Активисты вышли с украинским и крымскотатарским флагами и плакатами.

На одном из них отмечено, что "спаси Сенцова значит – освободить украинских заложников из "списка Сенцова". Активисты в ходе акций призвали немедленно приступить к выполнению требований украинского политзаключенного режиссера.

В Москве акция в поддержку политзаключенных прошла на ул. Тверской. По информации одной из участниц пикета Веры Лаврешиной, мероприятие прошло без задержаний.

"Мы провели традиционные пикеты в поддержку крымских татар, Сенцова, Балуха и всех украинских узников Кремля. Обошлось без задержаний. Возможно, путинский режим – в ожидании гарантированных США жестких санкций, которые обрушатся на Кремль 22 августа, решил вести себя помягче", – прокомментировала она.

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Акция "Стратегия-18" проводится активистами каждый месяц 18 числа, в честь дня депортации крымских татар 18 мая 1944 года. Активисты выходят на улицы города с целью рассказать о ситуации в аннексированном Крыму, проинформировать российское общество о фактах нарушения прав и свобод человека.

В России прошли пикеты с требованием освободить узников Кремля
В России прошли пикеты с требованием освободить узников Кремля
В России прошли пикеты с требованием освободить узников Кремля
В России прошли пикеты с требованием освободить узников Кремля
В России прошли пикеты с требованием освободить узников Кремля
В России прошли пикеты с требованием освободить узников Кремля
В России прошли пикеты с требованием освободить узников Кремля
В России прошли пикеты с требованием освободить узников Кремля
В России прошли пикеты с требованием освободить узников Кремля
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 Теги: Россия, пикеты

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Сегодня, 12:10 » Автор: Татьяна Ларина
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