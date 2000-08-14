Раздел: Россия
Путин собирается на свадьбу еще одного известного политика
Путин посетил свадьбы главы МИД Австрии.
Не успел президент РФ Владимир Путин вернуться с одной свадьбы европейского политика, как появились слухи о том, что в ближайшие месяцы он посетит еще одну.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.
В Германии ходят слухи, что Путин может стать гостем на свадьбе своего друга, экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера и его невесты, кореянки Ким Со Ён. Торжество пройдет в Берлине в этом октябре.
О том, что свадьбу бывшего канцлера может посетить российский президент, сообщает газета Bild. Издание напоминает о давней дружбе Путина и Шрёдера.
Известно, что свадьба Шрёдера запланирована на 5 октября и должна пройти в отеле «Адлон».
Напомним, что накануне Путин посетил свадьбы главы МИД Австрии Карин Кнайсль. 18 августа австрийская министр вышла замуж за предпринимателя Вольфганга Майлингера. Женщина заняла свое место в правительстве от крайне правой партии, которая откровенно поддерживает Россию и требует от ЕС отменить санкции.
На ее свадьбу в качестве «почетного гостя» был приглашен Владимир Путин. Известно, что российский президент остался верен своей привычке и прибыл на торжество с опозданием, а после пробыл на свадьбе только час.
Читайте также: Путин приехал на свадьбу главы МИД Австрии
Однако за это время Путин успел отметиться странными подарками и выходками. Так, президент РФ привез с собой в Австрию казачий хор, а во время самого торжества пустился в пляс с невестой. Сегодня в сети появилось видео с неловким танцем российского президента и австрийского министра, после которого Путин поцеловал руку Кнайсль.
Не успел президент РФ Владимир Путин вернуться с одной свадьбы европейского политика, как появились слухи о том, что в ближайшие месяцы он посетит еще одну.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.
В Германии ходят слухи, что Путин может стать гостем на свадьбе своего друга, экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера и его невесты, кореянки Ким Со Ён. Торжество пройдет в Берлине в этом октябре.
О том, что свадьбу бывшего канцлера может посетить российский президент, сообщает газета Bild. Издание напоминает о давней дружбе Путина и Шрёдера.
Известно, что свадьба Шрёдера запланирована на 5 октября и должна пройти в отеле «Адлон».
Напомним, что накануне Путин посетил свадьбы главы МИД Австрии Карин Кнайсль. 18 августа австрийская министр вышла замуж за предпринимателя Вольфганга Майлингера. Женщина заняла свое место в правительстве от крайне правой партии, которая откровенно поддерживает Россию и требует от ЕС отменить санкции.
На ее свадьбу в качестве «почетного гостя» был приглашен Владимир Путин. Известно, что российский президент остался верен своей привычке и прибыл на торжество с опозданием, а после пробыл на свадьбе только час.
Читайте также: Путин приехал на свадьбу главы МИД Австрии
Однако за это время Путин успел отметиться странными подарками и выходками. Так, президент РФ привез с собой в Австрию казачий хор, а во время самого торжества пустился в пляс с невестой. Сегодня в сети появилось видео с неловким танцем российского президента и австрийского министра, после которого Путин поцеловал руку Кнайсль.
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