Путин собирается на свадьбу еще одного известного политика

Путин посетил свадьбы главы МИД Австрии.



Не успел президент РФ Владимир Путин вернуться с одной свадьбы европейского политика, как появились слухи о том, что в ближайшие месяцы он посетит еще одну.



Об этом пишет



В Германии ходят слухи, что Путин может стать гостем на свадьбе своего друга, экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера и его невесты, кореянки Ким Со Ён. Торжество пройдет в Берлине в этом октябре.



О том, что свадьбу бывшего канцлера может посетить российский президент, сообщает газета Bild. Издание напоминает о давней дружбе Путина и Шрёдера.



Известно, что свадьба Шрёдера запланирована на 5 октября и должна пройти в отеле «Адлон».



Напомним, что накануне Путин посетил свадьбы главы МИД Австрии Карин Кнайсль. 18 августа австрийская министр вышла замуж за предпринимателя Вольфганга Майлингера. Женщина заняла свое место в правительстве от крайне правой партии, которая откровенно поддерживает Россию и требует от ЕС отменить санкции.



На ее свадьбу в качестве «почетного гостя» был приглашен Владимир Путин. Известно, что российский президент остался верен своей привычке и прибыл на торжество с опозданием, а после пробыл на свадьбе только час.



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Однако за это время Путин успел отметиться странными подарками и выходками. Так, президент РФ привез с собой в Австрию казачий хор, а во время самого торжества пустился в пляс с невестой. Сегодня в сети появилось видео с неловким танцем российского президента и австрийского министра, после которого Путин поцеловал руку Кнайсль.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Не успел президент РФ Владимир Путин вернуться с одной свадьбы европейского политика, как появились слухи о том, что в ближайшие месяцы он посетит еще одну.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net В Германии ходят слухи, что Путин может стать гостем на свадьбе своего друга, экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера и его невесты, кореянки Ким Со Ён. Торжество пройдет в Берлине в этом октябре.О том, что свадьбу бывшего канцлера может посетить российский президент, сообщает газета Bild. Издание напоминает о давней дружбе Путина и Шрёдера.Известно, что свадьба Шрёдера запланирована на 5 октября и должна пройти в отеле «Адлон».Напомним, что накануне Путин посетил свадьбы главы МИД Австрии Карин Кнайсль. 18 августа австрийская министр вышла замуж за предпринимателя Вольфганга Майлингера. Женщина заняла свое место в правительстве от крайне правой партии, которая откровенно поддерживает Россию и требует от ЕС отменить санкции.На ее свадьбу в качестве «почетного гостя» был приглашен Владимир Путин. Известно, что российский президент остался верен своей привычке и прибыл на торжество с опозданием, а после пробыл на свадьбе только час.Однако за это время Путин успел отметиться странными подарками и выходками. Так, президент РФ привез с собой в Австрию казачий хор, а во время самого торжества пустился в пляс с невестой. Сегодня в сети появилось видео с неловким танцем российского президента и австрийского министра, после которого Путин поцеловал руку Кнайсль.



