Раздел: Россия
В российском Кемерово снесли ТЦ Зимняя вишня
Пожар в ТРЦ Зимняя вишня в Кемерово произошел 25 марта.
В середине июля началась подготовка к сносу здания, 19 июля к работе приступила тяжелая техника, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В российском Кемерово строители завершили демонтаж здания торгово-развлекательного центра Зимняя вишня, где при пожаре 25 марта погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.. Об этом сообщил представитель кемеровской администрации во вторник, 21 августа.
"На вывозе работает специализированная техника: 15 большегрузов, два экскаватора и разрушитель", - уточнил собеседник агентства.
Читайте также: В Кемерово начали сносить здания ТЦ «Зимняя вишня»
В настоящее время специальная техника вывозит оттуда мусор и металлоконструкции.
В середине июля началась подготовка к сносу здания, 19 июля к работе приступила тяжелая техника, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В российском Кемерово строители завершили демонтаж здания торгово-развлекательного центра Зимняя вишня, где при пожаре 25 марта погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.. Об этом сообщил представитель кемеровской администрации во вторник, 21 августа.
"На вывозе работает специализированная техника: 15 большегрузов, два экскаватора и разрушитель", - уточнил собеседник агентства.
Читайте также: В Кемерово начали сносить здания ТЦ «Зимняя вишня»
В настоящее время специальная техника вывозит оттуда мусор и металлоконструкции.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
710
0
Также советуем посмотреть
- 19 серпня 1991 року: було страшно і весело
- Поклонницы Путина насмешили очередным посланием американцам
- Объединенные силы объяснили свое продвижение в "серой зоне" Донбасса
- Порошенко може накласти вето на валютну стабільність
- Путін на весіллі: європейці змінюють тактику
- В России устроили народные гуляния из-за укладки асфальта
- О промполитике и метафизике
- Фотка вальяжного кота-толстяка стала «вирусной»
- Нашу партію увесь час з кимось «женять»
- Производители туалетной бумаги подсказали россиянам "рецепт" экономии
- Российская власть вычеркнула детей из своего сознания
- Запертый в автомобиле хомяк знатно проучил хозяйку
- ВСУ провели испытания авиаракет "Оскол"
- Українці здатні до самоорганізації на загальнодержавному рівні
- Золушка уже не та: Захарова насмешила нелепым сравнением
- Тиждень несподіваного пожвавлення
- Сутки в ООС: 23 обстрела, двое раненых
- Забавные объявления от соседей с отличным чувством юмора
- В Украине нашли место для создания пантеона героев
- В Украине хотят легализировать перевозки на границу с Крымом
- Эти фотки заставят улыбнуться даже пессимистов
- Проблемы современных людей в прикольных комиксах
- В Хорватии с курьезом открыли почетное консульство Украины
- Потешные собаки, которые не годятся для охраны дома
- Прикольные фотки, сделанные в нужный момент
- Меркель проинформировала Порошенко о переговорах с Путиным
- Максимум позитива: отличные анекдоты на вечер понедельника
- В Сети посмеялись над постановочной встречей Путина с подростками
- Путина на свадьбе главы МИД Австрии высмеяли меткой карикатурой
- Коли народ стає розумним
Оставьте свой комментарий