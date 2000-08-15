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Раздел: Россия  
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В российском Кемерово снесли ТЦ Зимняя вишня

В российском Кемерово снесли ТЦ Зимняя вишняПожар в ТРЦ Зимняя вишня в Кемерово произошел 25 марта.

В середине июля началась подготовка к сносу здания, 19 июля к работе приступила тяжелая техника, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В российском Кемерово строители завершили демонтаж здания торгово-развлекательного центра Зимняя вишня, где при пожаре 25 марта погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.. Об этом сообщил представитель кемеровской администрации во вторник, 21 августа.

"На вывозе работает специализированная техника: 15 большегрузов, два экскаватора и разрушитель", - уточнил собеседник агентства.

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В настоящее время специальная техника вывозит оттуда мусор и металлоконструкции.
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 Теги: Кемерово, снос, ТЦ Зимняя вишня

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Сегодня, 14:43 » Автор: Алена Шимко
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