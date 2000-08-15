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В России произошел тюремный бунт - СМИ

В России произошел тюремный бунт - СМИПятеро человек, помещенных в штрафной изолятор, попытались покончить с собой

В России, где ранее уже бунтовали заключенные одной из колоний, вновь произошел тюремный бунт. В этот раз бунт произошел в Пермском крае, в исправительной колонии № 37 для бывших силовиков и судей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Об этом сообщает портал 59.ru со ссылкой на супругу одного из заключенных Жанну Цвирку.

17 августа осужденные потребовали встречи с прокурором, но им отказали. После этого администрация колонии поместила 10 заключенных в штрафной изолятор, где в ночь на 18 августа пятеро человек попытались покончить с собой. После обращения родственников в колонию выехал помощник прокурора.

В пресс-службе краевого управления ФСИН заявили, что в ИК-37 не было бунта и массовых волнений, а заключенные устраивают провокации, чтобы "сместить требовательного начальника колонии". В ведомстве отметили, что 18 августа пятеро осужденных отказались выполнить требования сотрудников колонии, после чего их отправили в штрафной изолятор.

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Представитель службы добавил, что анонимные сообщения из колонии № 37 поступают регулярно, из-за чего ФСИН обращается в суды для защиты своей репутации.
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 Теги: Россия, колония, бунт

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Сегодня, 16:12 » Автор: Алена Шимко
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