Раздел: Россия
Россиянам пообещали платить миллионы за помощь полиции
Раньше помощникам МВД давали грамоту и медаль.
Проект приказа МВД предусматривает выплаты до 10 миллионов рублей гражданам за предоставление информации о преступлении или преступнике, передает Хроника.инфо со ссылкой на Deutche Welle.
Полиция может начать платить деньги за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, которые их совершили, говорится в проекте приказа МВД, опубликованном на сайте garant.ru во вторник, 21 августа. "Настоящее положение определяет полномочия должностных лиц органов внутренних дел России по назначению вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших, и порядок его выплаты гражданам России, иностранным гражданам, лицам без гражданства", - говорится в пояснительной записке документа.
Размер вознаграждений может варьироваться от нескольких тысяч до 10 миллионов рублей. Согласно проекту, выплаты в размере до 500 тыс. рублей - прерогатива начальника регионального управления, решение о вознаграждении до 3 млн рублей будет принимать первый заместитель руководителя МВД. За особо важную информацию предусмотрены и большие суммы, соответствующее решение об этом будет принимать лично министр внутренних дел.
В положении о назначении и выплате полицией вознаграждения, говорится, что оно выплачивается гражданину в случае инициативного представления им достоверной информации, "которая привела к раскрытию преступления и (или) задержанию лиц(а), его совершивших(его)".
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До этого времени если полиция и стимулировала своих добровольных помощников, то в исключительных случаях, объявляя вознаграждения за поимку особо опасных преступников. Как отмечает издание "Коммерсант", как такового бюджета на эти цели в правоохранительных органах не было, а деньги изыскивались из собственных фондов ведомства под каждый конкретный случай. При этом большинство информаторов или тех, кто помог в задержании преступника, могли рассчитывать на ведомственные медали "За содействие МВД", грамоты, ценные подарки и удостоверение внештатного сотрудника.
Проект приказа МВД предусматривает выплаты до 10 миллионов рублей гражданам за предоставление информации о преступлении или преступнике, передает Хроника.инфо со ссылкой на Deutche Welle.
Полиция может начать платить деньги за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, которые их совершили, говорится в проекте приказа МВД, опубликованном на сайте garant.ru во вторник, 21 августа. "Настоящее положение определяет полномочия должностных лиц органов внутренних дел России по назначению вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших, и порядок его выплаты гражданам России, иностранным гражданам, лицам без гражданства", - говорится в пояснительной записке документа.
Размер вознаграждений может варьироваться от нескольких тысяч до 10 миллионов рублей. Согласно проекту, выплаты в размере до 500 тыс. рублей - прерогатива начальника регионального управления, решение о вознаграждении до 3 млн рублей будет принимать первый заместитель руководителя МВД. За особо важную информацию предусмотрены и большие суммы, соответствующее решение об этом будет принимать лично министр внутренних дел.
В положении о назначении и выплате полицией вознаграждения, говорится, что оно выплачивается гражданину в случае инициативного представления им достоверной информации, "которая привела к раскрытию преступления и (или) задержанию лиц(а), его совершивших(его)".
Читайте также: В Пентагоне пообещали помощь армии Украины
До этого времени если полиция и стимулировала своих добровольных помощников, то в исключительных случаях, объявляя вознаграждения за поимку особо опасных преступников. Как отмечает издание "Коммерсант", как такового бюджета на эти цели в правоохранительных органах не было, а деньги изыскивались из собственных фондов ведомства под каждый конкретный случай. При этом большинство информаторов или тех, кто помог в задержании преступника, могли рассчитывать на ведомственные медали "За содействие МВД", грамоты, ценные подарки и удостоверение внештатного сотрудника.
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