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Раздел: Россия  
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В РФ заявили о невозможности обмена Сенцова

В РФ заявили о невозможности обмена СенцоваМежду Россией и Украиной должно быть заключено двустороннее соглашение о статусе лиц с двумя гражданствами.

Обмен политзаключенного Олега Сенцова на российских заключённых, содержащихся в Украине, невозможен, поскольку у него есть гражданство и России, и Украины, и для этого нужно изменить законодательство.

Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

"Что касается Сенцова, Штыбликова и так далее, у них получились по факту два гражданства. И согласно украинской Конституции, их граждане выдаче не подлежат на территорию России - так же, как и у нас граждане не подлежат выдаче на другую территорию", - сказала омбудсмен.

По ее мнению, необходимо искать "какую-то новую правовую форму".

В частности, между Россией и Украиной должно быть заключено двустороннее соглашение о статусе лиц с двумя гражданствами.

Москалькова заявила, что нельзя игнорировать тот факт, что сегодня большое количество граждан одновременно имеют паспорта и гражданина России, и гражданина Украины.

"Поэтому в соглашении должно быть оговорено, что эти люди признаются гражданами и одного, и другого государства, к ним должны допускаться консулы и уполномоченные по правам человека", - добавила она.

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Также российский уполномоченный считает, что надо предоставить гражданам право выбрать себе какое-то одно гражданство и отказаться от второго.

"Есть граждане, которые заявляют о том, что хотели бы выйти из украинского гражданства или из российского, но согласно нашему законодательству и украинскому, человек под стражей не имеет права выйти из гражданства", - сказала Москалькова.
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Сегодня, 18:56 » Автор: Едгар Букмирза
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