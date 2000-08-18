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Раздел: Россия  
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Российская ракета с ядерным двигателем упала в море

Российская ракета с ядерным двигателем упала в мореИспытания ракеты проводились в ноябре.

Российская ракета с ядерной установкой находится в Баренцевом море после неудачного испытания в прошлом году, Москва собирается провести операцию по ее поиску.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладом американской разведки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на charter97.org.

Сейчас планируется операции по поиску ракеты, в которой будут участвовать три судна, одно из которых оснащено оборудованием для работы с радиоактивными материалами. По словам источников телеканала, точные сроки для проведения миссии не установлены.

Президент Владимир Путин представил новую ракету с ядерно-энергетической установкой в марте, заявив, что она обладает неограниченной дальностью. Как сообщал ранее CNBC со ссылкой на источники, Россия испытала четыре подобных ракеты в ноябре и феврале, каждое из испытаний было неудачным. По информации США, одной из ракет удалось пролететь более 35 км за 2 минуты перед тем как управление над ней было потеряно. Самый короткий полет длился четыре секунды.

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При этом, по данным телеканала, на упавших ракетах не сработала ядерная установка.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя первое сообщение CNBC о неудачных испытаниях ракет, посоветовал слушать Владимира Путина и верить ему.
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 Теги: двигатель, море

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Сегодня, 22:40 » Автор: Едгар Букмирза
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