Раздел: Россия
Российская ракета с ядерным двигателем упала в море
Испытания ракеты проводились в ноябре.
Российская ракета с ядерной установкой находится в Баренцевом море после неудачного испытания в прошлом году, Москва собирается провести операцию по ее поиску.
Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладом американской разведки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на charter97.org.
Сейчас планируется операции по поиску ракеты, в которой будут участвовать три судна, одно из которых оснащено оборудованием для работы с радиоактивными материалами. По словам источников телеканала, точные сроки для проведения миссии не установлены.
Президент Владимир Путин представил новую ракету с ядерно-энергетической установкой в марте, заявив, что она обладает неограниченной дальностью. Как сообщал ранее CNBC со ссылкой на источники, Россия испытала четыре подобных ракеты в ноябре и феврале, каждое из испытаний было неудачным. По информации США, одной из ракет удалось пролететь более 35 км за 2 минуты перед тем как управление над ней было потеряно. Самый короткий полет длился четыре секунды.
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При этом, по данным телеканала, на упавших ракетах не сработала ядерная установка.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя первое сообщение CNBC о неудачных испытаниях ракет, посоветовал слушать Владимира Путина и верить ему.
Российская ракета с ядерной установкой находится в Баренцевом море после неудачного испытания в прошлом году, Москва собирается провести операцию по ее поиску.
Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладом американской разведки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на charter97.org.
Сейчас планируется операции по поиску ракеты, в которой будут участвовать три судна, одно из которых оснащено оборудованием для работы с радиоактивными материалами. По словам источников телеканала, точные сроки для проведения миссии не установлены.
Президент Владимир Путин представил новую ракету с ядерно-энергетической установкой в марте, заявив, что она обладает неограниченной дальностью. Как сообщал ранее CNBC со ссылкой на источники, Россия испытала четыре подобных ракеты в ноябре и феврале, каждое из испытаний было неудачным. По информации США, одной из ракет удалось пролететь более 35 км за 2 минуты перед тем как управление над ней было потеряно. Самый короткий полет длился четыре секунды.
Читайте также: Ракета КНДР упала недалеко от Японии
При этом, по данным телеканала, на упавших ракетах не сработала ядерная установка.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя первое сообщение CNBC о неудачных испытаниях ракет, посоветовал слушать Владимира Путина и верить ему.
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