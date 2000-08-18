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Раздел: Россия  
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Гражданин России готовил теракт в Берлине

Гражданин России готовил теракт в БерлинеВ квартире подозреваемого прошел обыск.

В Берлине по подозрению в подготовке теракта задержали 31-летнего гражданина России Магомеда-Али С., сообщается на сайте генерального прокурора при Верховном суде ФРГ.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на socportal.info.

Задержание провело спецподразделение федеральной уголовной полиции и берлинской уголовной полиции. В квартире подозреваемого прошел обыск, - передает Радио Дождь.Задержанного подозревают «в подготовке тяжкого преступления против государства и подготовке преступления с использованием взрывчатых веществ».

Spiegel со ссылкой на источники назвал задержанного «исламистом из Чечни». По сведениям издания, дома у него нашли значительное количество взрывчатой триперекиси триацетона (TATP).

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Дело россиянина связано с расследованием в отношении 22-летнего Клемента Б., задержанного в 2017 году в Марселе по подозрению в подготовке теракта перед президентскими выборами во Франции. Планам устроить взрыв помешала операция в отношении Магомеда-Али.
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 Теги: Россия, Берлин, теракт

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Сегодня, 18:38 » Автор: Едгар Букмирза
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