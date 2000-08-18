Гражданин России готовил теракт в Берлине

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У одного из жителей Ставрополя полицейские нашли начиненный взрывоопасными веществами пояс. По предварительной информации, которую сообщает источник издания «Комсомольская правда» в правоохранительных органах, мужчина хранил эту опасную конструкцию в заброшенном дачном доме у старой часовни недалеко от деревни Надежда, которая