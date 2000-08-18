Раздел: Россия
Гражданин России готовил теракт в Берлине
В квартире подозреваемого прошел обыск.
В Берлине по подозрению в подготовке теракта задержали 31-летнего гражданина России Магомеда-Али С., сообщается на сайте генерального прокурора при Верховном суде ФРГ.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на socportal.info.
Задержание провело спецподразделение федеральной уголовной полиции и берлинской уголовной полиции. В квартире подозреваемого прошел обыск, - передает Радио Дождь.Задержанного подозревают «в подготовке тяжкого преступления против государства и подготовке преступления с использованием взрывчатых веществ».
Spiegel со ссылкой на источники назвал задержанного «исламистом из Чечни». По сведениям издания, дома у него нашли значительное количество взрывчатой триперекиси триацетона (TATP).
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Дело россиянина связано с расследованием в отношении 22-летнего Клемента Б., задержанного в 2017 году в Марселе по подозрению в подготовке теракта перед президентскими выборами во Франции. Планам устроить взрыв помешала операция в отношении Магомеда-Али.
В Берлине по подозрению в подготовке теракта задержали 31-летнего гражданина России Магомеда-Али С., сообщается на сайте генерального прокурора при Верховном суде ФРГ.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на socportal.info.
Задержание провело спецподразделение федеральной уголовной полиции и берлинской уголовной полиции. В квартире подозреваемого прошел обыск, - передает Радио Дождь.Задержанного подозревают «в подготовке тяжкого преступления против государства и подготовке преступления с использованием взрывчатых веществ».
Spiegel со ссылкой на источники назвал задержанного «исламистом из Чечни». По сведениям издания, дома у него нашли значительное количество взрывчатой триперекиси триацетона (TATP).
Читайте также: В Египте задержали россиянина, который готовил теракт
Дело россиянина связано с расследованием в отношении 22-летнего Клемента Б., задержанного в 2017 году в Марселе по подозрению в подготовке теракта перед президентскими выборами во Франции. Планам устроить взрыв помешала операция в отношении Магомеда-Али.
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