Раздел: Россия
В России семиклассник за ночь ограбил ТЦ, оставшись там после закрытия
По стенам парень залез в каждый отдел и взял только самое ценное: бриллианты, золото (фальшивые, конечно), видеоигры и гематоген.
В Калининграде подросток за ночь ограбил торговый центр, тайком оставшись там после закрытия. Об этом сообщает Mash, передает Хроника.инфо со ссылкой на ДЕПО.
"13-летний Никита пришел вечером в ТЦ "Виктория" и спрятался в укромном уголке до лучших времен. Они настали очень скоро - как только из центра ушли покупатели, продавцы и охрана. Никита вышел из укрытия и отправился на свой лучший шопинг", - пишут в издании.
По стенам парень залез в каждый отдел и взял только самое ценное: бриллианты, золото (фальшивые, конечно), видеоигры и гематоген. После магазинов пошел в детский клуб играть. Наигравшись - спокойно вышел на улицу через автоматические двери. Ущерб от нашествия Никиты в "Викторию" встал в 76 000 рублей.
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Парня, конечно, скоро поймали и закинули в подростковый ИВС.
В Калининграде подросток за ночь ограбил торговый центр, тайком оставшись там после закрытия. Об этом сообщает Mash, передает Хроника.инфо со ссылкой на ДЕПО.
"13-летний Никита пришел вечером в ТЦ "Виктория" и спрятался в укромном уголке до лучших времен. Они настали очень скоро - как только из центра ушли покупатели, продавцы и охрана. Никита вышел из укрытия и отправился на свой лучший шопинг", - пишут в издании.
По стенам парень залез в каждый отдел и взял только самое ценное: бриллианты, золото (фальшивые, конечно), видеоигры и гематоген. После магазинов пошел в детский клуб играть. Наигравшись - спокойно вышел на улицу через автоматические двери. Ущерб от нашествия Никиты в "Викторию" встал в 76 000 рублей.
Читайте также: В Днепре мужчина ограбил и надругался над несовершеннолетней
Парня, конечно, скоро поймали и закинули в подростковый ИВС.
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