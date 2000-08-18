В России семиклассник за ночь ограбил ТЦ, оставшись там после закрытия

По стенам парень залез в каждый отдел и взял только самое ценное: бриллианты, золото (фальшивые, конечно), видеоигры и гематоген.



В Калининграде подросток за ночь ограбил торговый центр, тайком оставшись там после закрытия. Об этом сообщает Mash, передает



"13-летний Никита пришел вечером в ТЦ "Виктория" и спрятался в укромном уголке до лучших времен. Они настали очень скоро - как только из центра ушли покупатели, продавцы и охрана. Никита вышел из укрытия и отправился на свой лучший шопинг", - пишут в издании.



По стенам парень залез в каждый отдел и взял только самое ценное: бриллианты, золото (фальшивые, конечно), видеоигры и гематоген. После магазинов пошел в детский клуб играть. Наигравшись - спокойно вышел на улицу через автоматические двери. Ущерб от нашествия Никиты в "Викторию" встал в 76 000 рублей.



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Парня, конечно, скоро поймали и закинули в подростковый ИВС. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Калининграде подросток за ночь ограбил торговый центр, тайком оставшись там после закрытия. Об этом сообщает Mash, передает Хроника.инфо со ссылкой на ДЕПО "13-летний Никита пришел вечером в ТЦ "Виктория" и спрятался в укромном уголке до лучших времен. Они настали очень скоро - как только из центра ушли покупатели, продавцы и охрана. Никита вышел из укрытия и отправился на свой лучший шопинг", - пишут в издании.По стенам парень залез в каждый отдел и взял только самое ценное: бриллианты, золото (фальшивые, конечно), видеоигры и гематоген. После магазинов пошел в детский клуб играть. Наигравшись - спокойно вышел на улицу через автоматические двери. Ущерб от нашествия Никиты в "Викторию" встал в 76 000 рублей.Парня, конечно, скоро поймали и закинули в подростковый ИВС.



