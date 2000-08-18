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Раздел: Россия  
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В России прокомментировали блокировку счетов в Швейцарии

В России прокомментировали блокировку счетов в ШвейцарииВсе крупнейшие банки в мире зависят от операции в долларах.

Депутат Госдумы заявил, что решение банка Credit Suisse также стало ударом по репутации финансовых институтов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что решение швейцарского банка Credit Suisse заморозить счета, связанные с Россией, − это удар по доллару и репутации финансовых институтов, передает РИА Новости.

Аксаков подчеркнул, что все крупнейшие банки в мире зависят от операции в долларах, в том числе и российские.

"Естественно, это решение, на мой взгляд, и удар по доллару, и по репутации финансовых институтов, самое главное – это разрушение мирового финансового порядка", − отметил российский парламентарий.

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Он также выразил надежду, что в ближайшее время ситуация будет урегулирована.
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 Теги: Россия, Швейцария, санкции

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Сегодня, 19:24 » Автор: Едгар Букмирза
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