Раздел: Россия
В центре Москвы неизвестный открыл стрельбу
В результате стрельбы полицейский получил ранения.
В центре Москвы, недалеко от посольства Камбоджи, в четверг, 23 августа, произошла стрельба, в результате пострадал полицейский, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что неизвестный открыл на улице возле посольства Камбоджи стрельбу из травматического оружия. В результате полицейский получил ранения. По предварительным данным, нападавший ликвидирован.
В то же время источник ТАСС сообщил, что нападавший мужчина ранен, но не убит. Из-за стрельбы перекрыта улица Сивцев Вражек возле здания МИД РФ.
Агентство городских новостей Москва со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что инцидент произошел рядом с посольством Чили.
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"Полиция проверяет информацию о стрельбе по адресу: Денежный пер., д. 7 корп. 1, где расположено посольство Чили", - сказал собеседник агентства.
В центре Москвы, недалеко от посольства Камбоджи, в четверг, 23 августа, произошла стрельба, в результате пострадал полицейский, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что неизвестный открыл на улице возле посольства Камбоджи стрельбу из травматического оружия. В результате полицейский получил ранения. По предварительным данным, нападавший ликвидирован.
В то же время источник ТАСС сообщил, что нападавший мужчина ранен, но не убит. Из-за стрельбы перекрыта улица Сивцев Вражек возле здания МИД РФ.
Агентство городских новостей Москва со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что инцидент произошел рядом с посольством Чили.
Читайте также: Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в США
"Полиция проверяет информацию о стрельбе по адресу: Денежный пер., д. 7 корп. 1, где расположено посольство Чили", - сказал собеседник агентства.
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