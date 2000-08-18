Раздел: Россия
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня": СМИ назвали причину
Специалисты выявили ряд технических проблем, вызванных неправильной реконструкцией и эксплуатацией здания
Пожар в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" в Кемерово начался в светодиодном светильнике, который залила талая вода с крыши. Защитный автомат, который должен был отключить прибор, оказался неисправным, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на результаты экспертизы электрооборудования.
На изучение экспертам "Бюро независимых экспертиз" предоставили несколько десятков мешков с обгоревшими плафонами, фрагментами проводов, кабелей, трансформаторами. Специалисты выявили ряд технических проблем, вызванных неправильной реконструкцией и эксплуатацией здания. По косвенным признакам им удалось выяснить, что аварийная ситуация возникла в электропроводке, питающей светодиодные плафоны освещения Jazzway над детским сухим бассейном с поролоновыми кубиками. Отмечается, что из-за протечек в крыше произошло замыкание. Об этом свидетельствуют и кадры с видеокамер ТРЦ - на них зафиксировано падение некого "светящегося объекта".
Кемеровские эксперты идентифицировали его как горящие капли пластмассы, причем, по их мнению, плавилась не оплетка проводов, а поликарбонат, из которого были сделаны плафоны светильников. Предупреждая возможные сомнения, специалисты оговорили, что в самих светодиодных устройствах напряжение и ток слишком малы, чтобы расплавить и поджечь пластмассу, однако к их контактам подводятся полноценные 220 вольт и именно это место считается наиболее проблемным с точки зрения безопасности. Светильники были предназначены для эксплуатации в сухих помещениях, а их буквально залило водой. В материалах экспертизы также говорится, что все звенья электропроводки должны быть защищены от короткого замыкания автоматическими выключателями, однако в ТРЦ защита не сработала. Более того, защита по проекту многократно резервируется применением последовательно подключенных автоматов разного номинала.
Однако в ТРЦ защита от сверхтоков по какой-то причине не сработала, о чем свидетельствуют те же видеокадры с камер наружного наблюдения. На них видно, что уже после начала пожара светодиодные лампы в потолке четвертого этажа продолжают гореть. Специалисты считают, что автоматы в цепи освещения могли быть неисправны или не установлены. Один из обвиняемых по делу о пожаре в "Зимней вишне" Игорь Полозиненко, изучив результаты экспертизы, выступил с открытым письмом, в котором заявляет о необходимости привлечь к уголовной ответственности чиновников, утвердивших проект реконструкции здания.
Читайте также: В российском Кемерово снесли ТЦ Зимняя вишня
Напомним, 25 марта в ТРЦ "Зимняя вишня" в российском Кемерово произошел крупный пожар. По информации МЧС РФ, он начался на четвертом этаже, где размещены кинотеатр и детские игровые площадки. Погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе много детей. Родственники погибших заявляют, что в результате пожара погиб 41 ребенок. Следственный комитет РФ сообщил о «вопиющих нарушениях» противопожарной безопасности. Возбуждено уголовное дело.
Пожар в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" в Кемерово начался в светодиодном светильнике, который залила талая вода с крыши. Защитный автомат, который должен был отключить прибор, оказался неисправным, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на результаты экспертизы электрооборудования.
На изучение экспертам "Бюро независимых экспертиз" предоставили несколько десятков мешков с обгоревшими плафонами, фрагментами проводов, кабелей, трансформаторами. Специалисты выявили ряд технических проблем, вызванных неправильной реконструкцией и эксплуатацией здания. По косвенным признакам им удалось выяснить, что аварийная ситуация возникла в электропроводке, питающей светодиодные плафоны освещения Jazzway над детским сухим бассейном с поролоновыми кубиками. Отмечается, что из-за протечек в крыше произошло замыкание. Об этом свидетельствуют и кадры с видеокамер ТРЦ - на них зафиксировано падение некого "светящегося объекта".
Кемеровские эксперты идентифицировали его как горящие капли пластмассы, причем, по их мнению, плавилась не оплетка проводов, а поликарбонат, из которого были сделаны плафоны светильников. Предупреждая возможные сомнения, специалисты оговорили, что в самих светодиодных устройствах напряжение и ток слишком малы, чтобы расплавить и поджечь пластмассу, однако к их контактам подводятся полноценные 220 вольт и именно это место считается наиболее проблемным с точки зрения безопасности. Светильники были предназначены для эксплуатации в сухих помещениях, а их буквально залило водой. В материалах экспертизы также говорится, что все звенья электропроводки должны быть защищены от короткого замыкания автоматическими выключателями, однако в ТРЦ защита не сработала. Более того, защита по проекту многократно резервируется применением последовательно подключенных автоматов разного номинала.
Однако в ТРЦ защита от сверхтоков по какой-то причине не сработала, о чем свидетельствуют те же видеокадры с камер наружного наблюдения. На них видно, что уже после начала пожара светодиодные лампы в потолке четвертого этажа продолжают гореть. Специалисты считают, что автоматы в цепи освещения могли быть неисправны или не установлены. Один из обвиняемых по делу о пожаре в "Зимней вишне" Игорь Полозиненко, изучив результаты экспертизы, выступил с открытым письмом, в котором заявляет о необходимости привлечь к уголовной ответственности чиновников, утвердивших проект реконструкции здания.
Читайте также: В российском Кемерово снесли ТЦ Зимняя вишня
Напомним, 25 марта в ТРЦ "Зимняя вишня" в российском Кемерово произошел крупный пожар. По информации МЧС РФ, он начался на четвертом этаже, где размещены кинотеатр и детские игровые площадки. Погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе много детей. Родственники погибших заявляют, что в результате пожара погиб 41 ребенок. Следственный комитет РФ сообщил о «вопиющих нарушениях» противопожарной безопасности. Возбуждено уголовное дело.
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