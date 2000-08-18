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Раздел: Россия  
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В России детскую площадку оградили от людей колючей проволокой

В России детскую площадку оградили от людей колючей проволокойМногие назвали площадку "детской тюрьмой", но нашлось и не мало защитников идеи.

В российском Омске детскую площадку оградили от людей забором с колючей проволокой. Фото участка, принадлежащего частному детскому саду, опубликовали в паблике "Омск Live" на странице в одной из соцсетей, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.

"Аттракцион детская площадка строго режима. Привыкай смолоду", - говорится в комментарии к публикации. Многие пользователи возмутились тем, что детям приходиться играть за колючей проволокой и назвали площадку "детской тюрьмой".

Но другие горожане считали, что идея здравая: они посчитали колючую проволоку единственным способом оградить площадку от вандалов.

"Что-то такие все ранимые, типо ребенок за колючкой. А как все площадки машинами пораскатали, так не думали о детях. Про крайней мере за этой колючкой дети не будут колупаться в стекле битом и дерьме собачьем. Злее они от колючки не станут. Нам самим должно быть стыдно, потому что это не детей, а нас огородили от детей колючкой", - написал пользователь Игорь Сергеев. "Это площадка частного детского сада на Завертяева, находится на расстоянии от самого детского сада. Если этот забор не поставить, за ночь же от площадки не останется ничего", - уточнила в комментариях под фотографией площадки Юлия Самуйленко.

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"Постов нет, надзирателей с игрушечными автоматами нет, фонарей, собак и шнырей нет. Значит это защита периметра от вандалов, пивняков и собак. Дети могут быть в безопасности", - написал Сергей Калиновский.
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 Теги: Россия, Омск, детская площадка, колючая проволока

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Сегодня, 09:43 » Автор: Алена Шимко
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