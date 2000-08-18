В России детскую площадку оградили от людей колючей проволокой

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью финскому изданию заявила, что после распада СССР Россия "полностью открылась" западным странам, но они ее обманули и "окружили колючей проволокой".

Президент России Владимир Путин сообщил астронавтам на Международной космической станции в пятницу, 12 апреля, что Россия совершит первый пилотируемый полет со своей территории в 2018 году с новой стартовой площадки, которая будет использоваться для изучения Луны и дальнего космоса. Говоря по видеосвязи из Восточного