» » В РФ на водохранилище утонули четверо взрослых и ребенок
Раздел: Россия  
0

В РФ на водохранилище утонули четверо взрослых и ребенок

В РФ на водохранилище утонули четверо взрослых и ребенокНа Иовском водохранилище в Мурманской области утонули четверо взрослых и 5-летний ребенок.

Как сообщили в МЧС, компания поехала отдыхать на водохранилище 19 августа и не вернулась. 21 августа об исчезновении людей оповестили спасателей, передает Хроника.инфо со ссылкой на В Час Пик.

На данный момент найдены тела троих погибших, включая ребенка.

Читайте также: В Днепре «Газель» влетела в прицеп: четверо пострадавших

Поиски остальных тел продолжаются.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Россия, водохранилище, утонули, ребенок

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:11 » Автор: Алена Шимко
     189
     0

Похожие новости по теме

В России в водохранилище нашли новорожденного ребенка В России в водохранилище нашли новорожденного ребенка

В России женщина выбросила новорожденного ребенка в водохранилище

Тройное ДТП в России: четверо погибших Тройное ДТП в России: четверо погибших

ДТП произошло в Вологодской области.

В России перевернулась лодка: обнаружены трое из пяти погибших В России перевернулась лодка: обнаружены трое из пяти погибших

Поиски пропавших еще продолжаются.

Авария в России: четверо погибших, трое человек в больнице Авария в России: четверо погибших, трое человек в больнице

На трассе столкнулись Hyundai и Citroen Berlingo.

В России легкомоторный самолет упал в водохранилище В России легкомоторный самолет упал в водохранилище

Пострадал ли пилот неизвестно, правоохранители проводят доследственную проверку.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх