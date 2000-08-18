В РФ на водохранилище утонули четверо взрослых и ребенок

На Иовском водохранилище в Мурманской области утонули четверо взрослых и 5-летний ребенок.



Как сообщили в МЧС, компания поехала отдыхать на водохранилище 19 августа и не вернулась. 21 августа об исчезновении людей оповестили спасателей, передает



На данный момент найдены тела троих погибших, включая ребенка.



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Поиски остальных тел продолжаются. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Как сообщили в МЧС, компания поехала отдыхать на водохранилище 19 августа и не вернулась. 21 августа об исчезновении людей оповестили спасателей, передает Хроника.инфо со ссылкой на В Час Пик На данный момент найдены тела троих погибших, включая ребенка.Поиски остальных тел продолжаются.



