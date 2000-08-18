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Раздел: Россия  
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В Москве горит здание Центробанка

В Москве горит здание ЦентробанкаИз окон Банка России на Неглинной улице в Москве валит дым, виден открытый огонь, сообщают очевидцы.

В Москве на Неглинной улице вечером 24 августа загорелось здание Банка России, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.

Улицу перекрыли, пожарные прибыли на место происшествия. Источник "Интерфакса" сообщает, что "наблюдаются открытое горение, сильное задымление".

ТАСС информирует, что пожарным сложно подъехать к зданию из-за припаркованных автомобилей. Огонь виден в окнах пятого этажа.

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Представитель Центробанка сообщил агентству, что в результате возгорания никто не пострадал.
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 Теги: Москва, Центробанк

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Сегодня, 21:59 » Автор: Татьяна Ларина
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