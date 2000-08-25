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Раздел: Россия  
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Стало известно, когда начнут действовать новые санкции против РФ

Стало известно, когда начнут действовать новые санкции против РФ В России грозят ответными мерами в адрес США.

Соединенные Штаты намерены начать новый этап санкций против России в связи с применением химического оружия на территории Великобритании 27 августа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.

Новые санкции призваны ограничить доступ России к "чувствительным товарам", которые контролируются национальной безопасностью США.

Москва может запретить большему числу американских политиков въезд в Россию в рамках ответа на новый раунд американских санкций, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

22 августа должен был начаться первый этап новых американских санкций против России, которые были введены из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери в британском городе Солсбери, однако введение в действие отложили до 27 августа.

На фоне объявления о подготовке санкций курс доллара на открытии торгов Мосбиржи превысил 66 рублей впервые с ноября 2016 года.

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На первом этапе санкции будут касаться запрета на экспорт технологий, которые могут быть использованы в военных целях, и не направлены непосредственно против какой-то компании.
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 Теги: Россия, санкции

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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