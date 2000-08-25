Раздел: Россия
Стало известно, когда начнут действовать новые санкции против РФ
В России грозят ответными мерами в адрес США.
Соединенные Штаты намерены начать новый этап санкций против России в связи с применением химического оружия на территории Великобритании 27 августа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
Новые санкции призваны ограничить доступ России к "чувствительным товарам", которые контролируются национальной безопасностью США.
Москва может запретить большему числу американских политиков въезд в Россию в рамках ответа на новый раунд американских санкций, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
22 августа должен был начаться первый этап новых американских санкций против России, которые были введены из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери в британском городе Солсбери, однако введение в действие отложили до 27 августа.
На фоне объявления о подготовке санкций курс доллара на открытии торгов Мосбиржи превысил 66 рублей впервые с ноября 2016 года.
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На первом этапе санкции будут касаться запрета на экспорт технологий, которые могут быть использованы в военных целях, и не направлены непосредственно против какой-то компании.
Соединенные Штаты намерены начать новый этап санкций против России в связи с применением химического оружия на территории Великобритании 27 августа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
Новые санкции призваны ограничить доступ России к "чувствительным товарам", которые контролируются национальной безопасностью США.
Москва может запретить большему числу американских политиков въезд в Россию в рамках ответа на новый раунд американских санкций, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
22 августа должен был начаться первый этап новых американских санкций против России, которые были введены из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери в британском городе Солсбери, однако введение в действие отложили до 27 августа.
На фоне объявления о подготовке санкций курс доллара на открытии торгов Мосбиржи превысил 66 рублей впервые с ноября 2016 года.
Читайте также: В Москве горит здание Центробанка
На первом этапе санкции будут касаться запрета на экспорт технологий, которые могут быть использованы в военных целях, и не направлены непосредственно против какой-то компании.
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