Раздел: Россия
Российские информаторы ЦРУ перестали выходить на связь - СМИ
В американских спецслужбах обеспокоены, что нет связи с информаторами, которые рассказывали о планах РФ во время выборов в 2016.
Российские информаторы ЦРУ и других американских спецслужб перестали выходить на связь. Об этом сообщает The New York Times, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.
Именно по таким каналам в 2016 году разведка США получала предупреждения о вероятных вмешательствах в выборы. Теперь американские спецслужбы в замешательстве, потому что что накануне новых выборов в ноябре с информаторами нет связи.
Читайте также: Нардеп Бакулин не выходит на связь
В разведке считают, что источники вряд ли были раскрыты или убиты. Там допускают, что они залегли на дно, после того как Москва усилила свою контрразведку и случаев с отравлениями.
Российские информаторы ЦРУ и других американских спецслужб перестали выходить на связь. Об этом сообщает The New York Times, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.
Именно по таким каналам в 2016 году разведка США получала предупреждения о вероятных вмешательствах в выборы. Теперь американские спецслужбы в замешательстве, потому что что накануне новых выборов в ноябре с информаторами нет связи.
Читайте также: Нардеп Бакулин не выходит на связь
В разведке считают, что источники вряд ли были раскрыты или убиты. Там допускают, что они залегли на дно, после того как Москва усилила свою контрразведку и случаев с отравлениями.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
427
0
Также советуем посмотреть
- Путин снова повеселил Сеть обувью на каблуках
- РосТВ повеселило очередным фейком об украинцах
- Пес, обладающий человеческой мимикой, стал звездой Сети
- Фотограф забавно совмещает рисунки с фотографиями
- Кулинарные "шедевры" в забавной фотоподборке
- Смешные СМСки, которые развеселят любого
- Винодел из Франции пожаловался Порошенко на поджог виноградников
- Забавные снимки на тему: «Папа не хотел собаку»
- Сеть развеселил енот, застрявший в танке
- Веселые анекдоты для субботнего настроения
- Сутки в ООС: двое ранены, один погибший
- Жители Торецка остались без воды из-за обстрелов
- Забавные фотки людей, которых нельзя пускать за руль
- Обман зрения: прикольные фотки, на которые надо смотреть дважды
- Смешные свадебные снимки, которым не место в семейном альбоме
- Украинские самолеты примут участие в авиа показе в Польше
- Пятнадцать причин считать корги самыми забавными питомцами
- Сеть насмешил щенок, не сумевший перевернуться со спины на лапки
- В Сети высмеяли реакцию россиян на парад в Киеве
- В Сети показали последствия артобстрела села на Луганщине
- Под флагом Новодворской
- Упрямая свинья стала причиной транспортного коллапса
- Токсикоз выдал в прямом эфире "секрет" телеведущей
- Восени черги по субсидію будуть кілометровими
- У Трампа забавно потроллили российский ракетный комплекс
- Як Клімкін за три місяці змінив позицію щодо Росії
- Художник обзавелся картонным «женихом», склеенным из коробок из-под вина
- Мимимишность зашкаливает: как помогают купаться маленьким пандам
- Если возможен Медведчук, Украина невозможна
- Росія випробовує на Донбасі нову військову техніку
Оставьте свой комментарий