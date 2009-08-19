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Раздел: Россия  
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Российские информаторы ЦРУ перестали выходить на связь - СМИ

Российские информаторы ЦРУ перестали выходить на связь - СМИВ американских спецслужбах обеспокоены, что нет связи с информаторами, которые рассказывали о планах РФ во время выборов в 2016.

Российские информаторы ЦРУ и других американских спецслужб перестали выходить на связь. Об этом сообщает The New York Times, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.

Именно по таким каналам в 2016 году разведка США получала предупреждения о вероятных вмешательствах в выборы. Теперь американские спецслужбы в замешательстве, потому что что накануне новых выборов в ноябре с информаторами нет связи.

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В разведке считают, что источники вряд ли были раскрыты или убиты. Там допускают, что они залегли на дно, после того как Москва усилила свою контрразведку и случаев с отравлениями.
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 Теги: США, Россия, ЦРУ

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Сегодня, 16:28 » Автор: Алена Шимко
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