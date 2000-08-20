» » В Москве задержали российского оппозиционера Навального
Раздел: Россия  
0

В Москве задержали российского оппозиционера Навального

В Москве задержали российского оппозиционера НавальногоПричина остается неизвестной.

В столице России задержали российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом в Twitter сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

Читайте также: В России арестовали оппозиционера Навального

"Навального задержали 2 часа назад у подъезда дома. Сейчас он находится в ОВД Даниловский. За что задержали, не говорят. Телефон отобрали", - сообщила Ярмыш.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Москва, Навальный, задержание

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:56 » Автор: Алена Шимко
     120
     0

Похожие новости по теме

Задержание пресс-секретаря Навального: новые подробности Задержание пресс-секретаря Навального: новые подробности

Ее арестовали на 25 суток.

В Москве задержали пресс-секретаря Навального В Москве задержали пресс-секретаря Навального

Сейчас она находится в отделении полиции.

Навального выпустили из-под ареста Навального выпустили из-под ареста

Под арестом оппозиционер пробыл 25 суток.

В России арестовали оппозиционера Навального В России арестовали оппозиционера Навального

Оппозиционера задержали на Триумфальной площади.

В России задержали известного оппозиционера В России задержали известного оппозиционера

Полиция в Москве задержала российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх