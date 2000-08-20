Раздел: Россия
На российских заводах произошла вспышка опасной болезни
Заводы Nissan и Toyota продолжают работу в штатном режиме.
Серия заболеваний вирусным гепатитом А зафиксирована среди рабочих автомобильных заводов Nissan и Toyota в Санкт-Петербурге.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.
Так, с 10 по 23 августа были госпитализированы в городскую больницу имени С.П. Боткина 29 человек, у 18 из них подтвержден диагноз «гепатит А». Сотрудники заводов поступали в клинику не массово, а в разные дни. Предварительной причиной заболевания названы пищеблоки предприятий, которые организовала фирма «Эмэфси».
В самой компании заявили, что все ее сотрудники, по результатам анализов крови на гепатит А, здоровы. В связи с произошедшим Роспотренадзор запретил деятельность пищеблоков. Материалы дел направлены в суды Выборгского и Пушкинского районов.
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Сами заводы Nissan и Toyota продолжают работу в штатном режиме.
Серия заболеваний вирусным гепатитом А зафиксирована среди рабочих автомобильных заводов Nissan и Toyota в Санкт-Петербурге.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.
Так, с 10 по 23 августа были госпитализированы в городскую больницу имени С.П. Боткина 29 человек, у 18 из них подтвержден диагноз «гепатит А». Сотрудники заводов поступали в клинику не массово, а в разные дни. Предварительной причиной заболевания названы пищеблоки предприятий, которые организовала фирма «Эмэфси».
В самой компании заявили, что все ее сотрудники, по результатам анализов крови на гепатит А, здоровы. В связи с произошедшим Роспотренадзор запретил деятельность пищеблоков. Материалы дел направлены в суды Выборгского и Пушкинского районов.
Читайте также: На Солнце произошла вспышка
Сами заводы Nissan и Toyota продолжают работу в штатном режиме.
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