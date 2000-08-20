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Раздел: Россия  
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На российских заводах произошла вспышка опасной болезни

На российских заводах произошла вспышка опасной болезниЗаводы Nissan и Toyota продолжают работу в штатном режиме.

Серия заболеваний вирусным гепатитом А зафиксирована среди рабочих автомобильных заводов Nissan и Toyota в Санкт-Петербурге.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.

Так, с 10 по 23 августа были госпитализированы в городскую больницу имени С.П. Боткина 29 человек, у 18 из них подтвержден диагноз «гепатит А». Сотрудники заводов поступали в клинику не массово, а в разные дни. Предварительной причиной заболевания названы пищеблоки предприятий, которые организовала фирма «Эмэфси».

В самой компании заявили, что все ее сотрудники, по результатам анализов крови на гепатит А, здоровы. В связи с произошедшим Роспотренадзор запретил деятельность пищеблоков. Материалы дел направлены в суды Выборгского и Пушкинского районов.

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Сами заводы Nissan и Toyota продолжают работу в штатном режиме.
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 Теги: Россия, завод, опасность для здоровья

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Сегодня, 19:40 » Автор: Едгар Букмирза
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