» » В РФ заявили о травме премьера Медведева
Раздел: Россия  
0

В РФ заявили о травме премьера Медведева

В РФ заявили о травме премьера МедведеваМедведев находится в Москве.

Дмитрий Медведев не появлялся на публике уже девять дней и даже пропустил 22 августа заседание Совета безопасности РФ.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не проводит публичных мероприятий в связи с полученной спортивной травмой.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу правительства РФ в четверг, пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

"Травма, полученная во время занятий спортом, не позволяет премьеру проводить публичные мероприятия", – сказали в пресс-службе.

Российские СМИ пишут, что Дмитрий Медведев не появлялся на публике уже девять дней и даже пропустил 22 августа заседание Совета безопасности РФ, которое провел президент Владимир Путин.

Читайте также: Суд отказал Навальному в вызове в суд премьера Медведева

Директор департамента пресс-службы и информации правительства РФ Михаил Бубен заявил в комментарии порталу Политика сегодня, что Медведев "никуда не пропал" и находится в Москве. "Просто нет публичных мероприятий", – сказал он.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Россия, Медведев

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:46 » Автор: Едгар Букмирза
     1401
     0

Похожие новости по теме

Медведев ненароком уличил Путина во лжи Медведев ненароком уличил Путина во лжи

Глава правительства РФ сообщил, что совсем не был болен.

Медведев считает зарплаты учителей в России Медведев считает зарплаты учителей в России "благопристойными"

В начале августа Медведев, отвечая на вопрос учителя из Дагестана о низких зарплатах, посоветовал педагогам либо "идти в бизнес", либо "смириться"

Песков объяснил, почему в России одновременно отсутствовали Путин и Медведев Песков объяснил, почему в России одновременно отсутствовали Путин и Медведев

Первые лица РФ вместе находились на территории Союзного государства.

Россия планирует разместить свою авиабазу в Беларуси Россия планирует разместить свою авиабазу в Беларуси

По словам Медведева, это нужно в целях безопасности.

Медведев едет в оккупированный Крым вслед за Путиным Медведев едет в оккупированный Крым вслед за Путиным

В понедельник, 17 августа, премьер-министр России Дмитрий Медведев побывает с рабочей поездкой в Крыму.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх