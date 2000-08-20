Раздел: Россия
В РФ заявили о травме премьера Медведева
Медведев находится в Москве.
Дмитрий Медведев не появлялся на публике уже девять дней и даже пропустил 22 августа заседание Совета безопасности РФ.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не проводит публичных мероприятий в связи с полученной спортивной травмой.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу правительства РФ в четверг, пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
"Травма, полученная во время занятий спортом, не позволяет премьеру проводить публичные мероприятия", – сказали в пресс-службе.
Российские СМИ пишут, что Дмитрий Медведев не появлялся на публике уже девять дней и даже пропустил 22 августа заседание Совета безопасности РФ, которое провел президент Владимир Путин.
Читайте также: Суд отказал Навальному в вызове в суд премьера Медведева
Директор департамента пресс-службы и информации правительства РФ Михаил Бубен заявил в комментарии порталу Политика сегодня, что Медведев "никуда не пропал" и находится в Москве. "Просто нет публичных мероприятий", – сказал он.
Дмитрий Медведев не появлялся на публике уже девять дней и даже пропустил 22 августа заседание Совета безопасности РФ.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не проводит публичных мероприятий в связи с полученной спортивной травмой.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу правительства РФ в четверг, пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
"Травма, полученная во время занятий спортом, не позволяет премьеру проводить публичные мероприятия", – сказали в пресс-службе.
Российские СМИ пишут, что Дмитрий Медведев не появлялся на публике уже девять дней и даже пропустил 22 августа заседание Совета безопасности РФ, которое провел президент Владимир Путин.
Читайте также: Суд отказал Навальному в вызове в суд премьера Медведева
Директор департамента пресс-службы и информации правительства РФ Михаил Бубен заявил в комментарии порталу Политика сегодня, что Медведев "никуда не пропал" и находится в Москве. "Просто нет публичных мероприятий", – сказал он.
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