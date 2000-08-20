В Москве в очередной раз арестовали Алексея Навального

Алексею инкриминируют статью о хулиганстве.



В Москве в очередной раз арестовали российского оппозиционера Алексея Навального. Соответствующее уведомление появилось на его Twitter-странице.



Об этом пишет



Пресс-секретарь Навального сообщила, что его задержали 2 часа назад у подъезда дома. Сейчас он находится в ОВД Даниловский.



Вероятно, Алексею инкриминируют статью о хулиганстве и подстрекательстве российской молодежи к массовым акциям протеста против президента Владимира Путина, однако точного ответа от правоохранителей не поступало.



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У Навального отобрали личные вещи и телефон, ему также отказали в праве связаться с близкими или адвокатом. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Москве в очередной раз арестовали российского оппозиционера Алексея Навального. Соответствующее уведомление появилось на его Twitter-странице.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ura-inform.com Пресс-секретарь Навального сообщила, что его задержали 2 часа назад у подъезда дома. Сейчас он находится в ОВД Даниловский.Вероятно, Алексею инкриминируют статью о хулиганстве и подстрекательстве российской молодежи к массовым акциям протеста против президента Владимира Путина, однако точного ответа от правоохранителей не поступало.У Навального отобрали личные вещи и телефон, ему также отказали в праве связаться с близкими или адвокатом.



