Раздел: Россия
В России пройдут общие военные учения с Китаем и Монголией
На учениях могут симулировать применение ядерного оружия.
В России с 11 по 15 сентября пройдут военные учения "Восток-18", в которых примут участие около 3 200 китайских военных. Также в учениях впервые примет участие Монголия, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
По сообщению американских чиновников, обучения будут включать симуляцию ядерного нападения. Для участия в учениях "Восток-18", Китай отправит в Россию 30 самолетов.
Чиновник Пентагона сообщил изданию The Washington Free Beacon, что американские разведслужбы будут внимательно наблюдать за учениями, ведь ожидается, что будет проведена симуляция использования ядерного оружия.
"Мы призываем Россию предпринять шаги для того, чтобы предоставить информацию относительно этих учений и операций в Европе, четко объяснить намерения и минимизировать риски возникновения недоразумения", - отметил представитель Пентагона Эрик Пагон.
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По словам главного исследователя аналитического центра International Assessment and Strategy Center, за последние 20 лет на учениях "Восток" Россия отрабатывала свою новую доктрину "эскалация ради деэскалации" с использованием нового маломощного ядерного оружия, которое может в основном запускать артиллерия.
В России с 11 по 15 сентября пройдут военные учения "Восток-18", в которых примут участие около 3 200 китайских военных. Также в учениях впервые примет участие Монголия, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
По сообщению американских чиновников, обучения будут включать симуляцию ядерного нападения. Для участия в учениях "Восток-18", Китай отправит в Россию 30 самолетов.
Чиновник Пентагона сообщил изданию The Washington Free Beacon, что американские разведслужбы будут внимательно наблюдать за учениями, ведь ожидается, что будет проведена симуляция использования ядерного оружия.
"Мы призываем Россию предпринять шаги для того, чтобы предоставить информацию относительно этих учений и операций в Европе, четко объяснить намерения и минимизировать риски возникновения недоразумения", - отметил представитель Пентагона Эрик Пагон.
Читайте также: В Москве в очередной раз арестовали Алексея Навального
По словам главного исследователя аналитического центра International Assessment and Strategy Center, за последние 20 лет на учениях "Восток" Россия отрабатывала свою новую доктрину "эскалация ради деэскалации" с использованием нового маломощного ядерного оружия, которое может в основном запускать артиллерия.
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