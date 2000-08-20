» » В России пройдут общие военные учения с Китаем и Монголией
Раздел: Россия  
0

В России пройдут общие военные учения с Китаем и Монголией

В России пройдут общие военные учения с Китаем и Монголией На учениях могут симулировать применение ядерного оружия.

В России с 11 по 15 сентября пройдут военные учения "Восток-18", в которых примут участие около 3 200 китайских военных. Также в учениях впервые примет участие Монголия, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.

По сообщению американских чиновников, обучения будут включать симуляцию ядерного нападения. Для участия в учениях "Восток-18", Китай отправит в Россию 30 самолетов.

Чиновник Пентагона сообщил изданию The Washington Free Beacon, что американские разведслужбы будут внимательно наблюдать за учениями, ведь ожидается, что будет проведена симуляция использования ядерного оружия.

"Мы призываем Россию предпринять шаги для того, чтобы предоставить информацию относительно этих учений и операций в Европе, четко объяснить намерения и минимизировать риски возникновения недоразумения", - отметил представитель Пентагона Эрик Пагон.

Читайте также: В Москве в очередной раз арестовали Алексея Навального

По словам главного исследователя аналитического центра International Assessment and Strategy Center, за последние 20 лет на учениях "Восток" Россия отрабатывала свою новую доктрину "эскалация ради деэскалации" с использованием нового маломощного ядерного оружия, которое может в основном запускать артиллерия.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Россия, Китай, Монголия

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
     146
     0

Похожие новости по теме

Россия проведет ракетные учения Россия проведет ракетные учения

В маневрах примут участие более четырех тысяч военных и около 400 единиц техники.

Россия начала масштабные военные учения вблизи границ НАТО Россия начала масштабные военные учения вблизи границ НАТО

Маневры продлятся до 19 августа.

Путин планирует посетить военные учения в Крыму Путин планирует посетить военные учения в Крыму

Президент РФ может принять участие в военных учениях в Крыму "Кавказ-2016".

В России начались самые масштабые в этом году военные учения В России начались самые масштабые в этом году военные учения

В учениях примут участие почти 100 тысяч военных, 170 самолетов и 20 кораблей.

Закончились российские военные учения и войска возвращаются на места постоянной дислокации Закончились российские военные учения и войска возвращаются на места постоянной дислокации

Российские военные, которые участвовали во внезапных учениях, возвращаются на места своей постоянной дислокации. Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент России Владимир Путин отдал приказ войскам и соединениям, принимавшим участие в военных учениях, возвращаться в места постоянной дислокации, сообщил пресс-секретарь

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх