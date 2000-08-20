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Россия выдвинула Британии серьезное обвинение

Россия выдвинула Британии серьезное обвинениеРоссия обвинила Британию в провокации над Черным морем

Посольство России в Лондоне заявило, что ВВС Великобритании «допустили провокационное и безответственное поведение» во время сопровождения российского самолета над Черным морем, пишет Хроника.инфо со ссылкой на УКРОП

Об это говорится в заявлении посольства России в Лондоне.

В дипломатическом представительстве подчеркнули, что действия российских вооруженных сил «строго соответствуют международному праву и не несут никакой угрозы Великобритании».

Особо в ведомстве обратили внимание на то, что полет российского наблюдательного самолета над Черным морем не угрожал британским интересам.

«Еще можно понять, когда Королевский флот сопровождает корабли российского ВМФ при проходе через Ла-Манш, в непосредственной близости от британского побережья, хотя и это необязательно сопровождать публичными заявлениями. Но какую угрозу Великобритании или даже ее союзникам может хотя бы теоретически представлять российский патрульный самолет, совершающий полеты вблизи российских же берегов, на расстоянии более двух тысяч километров от Британских островов?», - отметили в посольстве.

Дипломаты указали на то, что заявления Лондона о провокационных действиях российских вооруженных сил не соответствуют действительности и используются как предлог для оправдания собственной политики

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«Министр обороны Г. Уильямсон, да и другие британские политики, преподносящие общественности рутинные действия российской стороны в качестве „провокационных инцидентов“, сами действуют в высшей степени безответственно. Нынешний эпизод прекрасно иллюстрирует пагубность самой идеи дислокации британских ВВС и других натовских сил в Румынии, Польше, Прибалтике. Вместо укрепления чьей-либо безопасности такое военное присутствие фактически используется британскими властями для собственной провокационной деятельности - как словесной, что прискорбно, так и реальной военной, что попросту опасно», - говорится в заявлении.
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 Теги: Россия, Британия

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Сегодня, 12:24 » Автор: Татьяна Ларина
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