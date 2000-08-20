Раздел: Россия
В России пенсионерки "обчистили" два супермаркета
Банда пенсионерок "обчистила" два супермаркета в Нижегородской области
Группа пенсионерок из Семёнова (Нижегородская область, РФ) сговорилась между собой и ограбила два магазина торговой сети «Пятерочка». Как пишут местные СМИ, благодаря своему изощренному плану они вынесли продуктов на 6 тысяч рублей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главное
Старушек из Семеновского района осудили за ограбление нескольких «Пятерочек». Об этом сообщается на сайте Семеновского районного суда.
В начале лета этого года группа пожилых жительниц, состоящая из 4 человек, сговорилась обокрасть магазины по улице Чернышевского и Краюшкина в Семенове. Они пронесли продукты питания мимо касс, спрятав всё в карманы своей одежды.
Позже старушкам предъявили обвинения в краже, и на судебном заседании они полностью признали свою вину. Они вынесли еды на 6195 рублей 94 копейки.
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Суд признал пенсионерок виновными и назначил им наказания - лишение свободы на полтора года без ограничения свободы, условно с испытательным сроком 2 года каждой. Меру пресечения всей группе до вступления приговора суда в законную силу изменили: с заключения под стражу на подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Группа пенсионерок из Семёнова (Нижегородская область, РФ) сговорилась между собой и ограбила два магазина торговой сети «Пятерочка». Как пишут местные СМИ, благодаря своему изощренному плану они вынесли продуктов на 6 тысяч рублей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главное
Старушек из Семеновского района осудили за ограбление нескольких «Пятерочек». Об этом сообщается на сайте Семеновского районного суда.
В начале лета этого года группа пожилых жительниц, состоящая из 4 человек, сговорилась обокрасть магазины по улице Чернышевского и Краюшкина в Семенове. Они пронесли продукты питания мимо касс, спрятав всё в карманы своей одежды.
Позже старушкам предъявили обвинения в краже, и на судебном заседании они полностью признали свою вину. Они вынесли еды на 6195 рублей 94 копейки.
Читайте также: В России пенсионерки-поклонницы Путина сожгли «Трампа»
Суд признал пенсионерок виновными и назначил им наказания - лишение свободы на полтора года без ограничения свободы, условно с испытательным сроком 2 года каждой. Меру пресечения всей группе до вступления приговора суда в законную силу изменили: с заключения под стражу на подписку о невыезде и надлежащем поведении.
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