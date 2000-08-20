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Раздел: Россия  
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В России пенсионерки "обчистили" два супермаркета

В России пенсионерки "обчистили" два супермаркетаБанда пенсионерок "обчистила" два супермаркета в Нижегородской области

Группа пенсионерок из Семёнова (Нижегородская область, РФ) сговорилась между собой и ограбила два магазина торговой сети «Пятерочка». Как пишут местные СМИ, благодаря своему изощренному плану они вынесли продуктов на 6 тысяч рублей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главное

Старушек из Семеновского района осудили за ограбление нескольких «Пятерочек». Об этом сообщается на сайте Семеновского районного суда.

В начале лета этого года группа пожилых жительниц, состоящая из 4 человек, сговорилась обокрасть магазины по улице Чернышевского и Краюшкина в Семенове. Они пронесли продукты питания мимо касс, спрятав всё в карманы своей одежды.

Позже старушкам предъявили обвинения в краже, и на судебном заседании они полностью признали свою вину. Они вынесли еды на 6195 рублей 94 копейки.

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Суд признал пенсионерок виновными и назначил им наказания - лишение свободы на полтора года без ограничения свободы, условно с испытательным сроком 2 года каждой. Меру пресечения всей группе до вступления приговора суда в законную силу изменили: с заключения под стражу на подписку о невыезде и надлежащем поведении.
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 Теги: Россия, пенсионеры

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Сегодня, 13:01 » Автор: Татьяна Ларина
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